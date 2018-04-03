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Orta Asya
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Tacikistan-Özbekistan sınırını her gün 10 bin kişi geçiyor
Tacikistan-Özbekistan sınırını her gün 10 bin kişi geçiyor

Özbekistan ile Tacikistan arasında 17 yıl aradan sonra vizesiz seyahat uygulamasının başlamasıyla her gün 10 binden fazla kişi sınırı geçmeye başladı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Tacikistan Devlet Milli Güvenlik sınır servisi, Taşkent ve Duşanbe hükümetleri arasında vize yönetmeliğinin kaldırılmasının ardından iki ülke arasındaki sınırı geçenlerin sayısının günde 10 bin kişiye ulaştığını açıkladı.

Tacikistan Devlet Milli Güvenlik Komitesi sözcüsü Muhammed Ulug'xo'jaev yaptığı açıklamada,  “Sınırı geçmek isteyenlerin sayısı her gün artıyor ve şu anda bu sayı günlük olarak 10 bine ulaşmış durumda” dedi.

Sözcüye göre, Tacikistan tarafı sınırı geçme noktalarında kalabalık yığınların oluşumunu engellemek için sınır kontrol noktaları çalışanlarının sayısını artırma yönünde karar aldı. 

1 Mart'ta Özbekistan ve Tacikistan arasında biri demiryolu olmak üzere sekiz noktadaki sınır geçme merkezleri açılarak hizmet vermeye başlamıştı.

 

 



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