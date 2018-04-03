Mart ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE) martta aylÄ±k bazda yÃ¼zde 0,99, Yurt Ä°Ã§i Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) yÃ¼zde 1,54 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. YÄ±llÄ±k enflasyon tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 10,23, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 14,28 oldu.
TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, mart ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼ketici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 11,14, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15,35 arttÄ±. AylÄ±k bazda TÃœFE yÃ¼zde 0,99, YÄ°-ÃœFE yÃ¼zde 1,54 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.
TÃœFE, martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,77, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,23 yÃ¼kseldi. YÄ°-ÃœFE ise AralÄ±k 2017'ye gÃ¶re yÃ¼zde 5,29, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kÄ±yasla da yÃ¼zde 14,28 arttÄ±.
Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla martta, aylÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 2,03 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler grubunda gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, saÄŸlÄ±kta yÃ¼zde 1,90, giyim ve ayakkabÄ±da yÃ¼zde 1,05, eÄŸitimde yÃ¼zde 0,94, lokanta ve otellerde yÃ¼zde 0,83 artÄ±ÅŸ kaydedildi.
Martta aylÄ±k bazda endekste yer alan gruplarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmezken, alkollÃ¼ iÃ§ecekler ve tÃ¼tÃ¼n grubunda aylÄ±k bazda deÄŸiÅŸim olmadÄ±.
Sanayinin dÃ¶rt sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸimleri, madencilik ve taÅŸ ocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 0,23, imalat sanayisi sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 1,79, su sektÃ¶rÃ¼nde 0,76 artÄ±ÅŸ olarak belirlendi. Elektrik ve gaz sektÃ¶rÃ¼nde ise yÃ¼zde 0,84 gerileme gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.
Martta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re endekslerin en fazla artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi alt sektÃ¶rler, yÃ¼zde 5,91 ile temel eczacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nleri ve mÃ¼stahzarlarÄ±, yÃ¼zde 3,6 ile ana metaller, yÃ¼zde 2,85 ile motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, rÃ¶mork ve yarÄ± rÃ¶mork olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k ham petrol ve doÄŸal gaz yÃ¼zde 5, elektrik ve gaz yÃ¼zde 0,84, deri ve ilgili Ã¼rÃ¼nler yÃ¼zde 0,78 ile geÃ§en ay endekslerin en fazla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ alt sektÃ¶rler oldu.
Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re, martta aylÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ sermaye malÄ±nda ve yÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ ara malÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.
TÃœFE'de yÄ±llÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ, yÃ¼zde 15,41 ile ev eÅŸyasÄ± grubunda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bunu yÃ¼zde 13,41 ile ulaÅŸtÄ±rma, yÃ¼zde 11,67 ile lokanta ve oteller, yÃ¼zde 10,87 ile eÄŸitim ve Ã§eÅŸitli mal ve hizmetler izledi.
GeÃ§en ay endekste kapsanan 407 maddeden 34'Ã¼nÃ¼n ortalama fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 76 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kayÄ±tlara geÃ§ti.
Ä°statistiki BÃ¶lge Birim SÄ±nÄ±flamasÄ± (Ä°BBS) 2. dÃ¼zeyde bulunan 26 bÃ¶lge iÃ§inde, aylÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 1,32 ile "Antalya, Isparta, Burdur", 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ ise yÃ¼zde 12,40 ile ''Gaziantep, AdÄ±yaman, Kilis" bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸti.
YÄ±llÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 11,36 ile "Ä°zmir" bÃ¶lgesinde gÃ¶zlenirken, bunu yÃ¼zde 11,15 ile "Adana, Mersin", yÃ¼zde 11,08 ile "Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli", yÃ¼zde 10,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.
En dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat artÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 8,80 ile "AÄŸrÄ±, Kars, IÄŸdÄ±r, Ardahan" bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸti.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katÄ±lan ekonomistlerin mart ayÄ± enflasyon beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 0,95 olmuÅŸtu. Bu ortalamaya gÃ¶re, bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 10,26 olan yÄ±llÄ±k enflasyonun, yÃ¼zde 10,19'a dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalamasÄ± da yÃ¼zde 9,62 olarak belirlenmiÅŸti.
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Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n teklifi ve HSK kararÄ± ile bir yÄ±llÄ±k staj sÃ¼resini tamamlayan adli ve idari yargÄ± hakim ve savcÄ± adaylarÄ±, HSK tarafÄ±ndan mesleÄŸe kabul edilmeleri halinde atanabilecek
TÃœÄ°K, mart ayÄ± enflasyon rakamÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Enflasyon, mart ayÄ±nda yÃ¼zde 0,99 artarken, yÄ±llÄ±k bazda yÃ¼zde 10,23 oldu.
UsulsÃ¼z engelli raporu alÄ±nmasÄ±nÄ± saÄŸladÄ±klarÄ± Ã¶ne sÃ¼rÃ¼len organize suÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ elemanlarÄ±nÄ±n yakalanmasÄ± amacÄ±yla dÃ¼zenlenen eÅŸ zamanlÄ± operasyonda 31 kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ankara'da tÃ¼m birimlerden 6 bin personelin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± asayiÅŸ uygulamasÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ile Akkuyu NÃ¼kleer Santrali'nin temelini atacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkÄ±nda Yunanistan BaÅŸbakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klama hakkÄ±nda, "Devlet ciddiyetiyle baÄŸdaÅŸmayan bu ifadeleri esefle karÅŸÄ±lÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.
FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸiminde Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada, BinbaÅŸÄ± Mehmet GenÃ§ tanÄ±k olarak dinledi.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'nda, Sabahat AkÅŸiray Ã–zel EÄŸitim Ä°ÅŸ Uygulama Merkezi Ã¶ÄŸrencileri ile Avrupa ve dÃ¼nya ÅŸampiyonu otizmli Ã¶zel sporcular karÅŸÄ±ladÄ±.
Åžair, gazeteci, oyuncu ve Ã§evirmen ÃœlkÃ¼ Tamer, Bodrum ilÃ§esinde dÃ¼zenlenen tÃ¶renle son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan Ã¼nlÃ¼ isimlerle yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±nÄ±r karakolu ziyaretini deÄŸerlendirdi. Askerler iÃ§in "Hepsi maÅŸallah dimdik ve en ufak bir soru iÅŸareti yok ve yeni yeni hedeflere ilerlemenin hazÄ±rlÄ±ÄŸÄ± iÃ§indeler. Ve yeni hedefleri de sÃ¼rekli olarak her an duyabilirsiniz" ifadesini kullandÄ±
MÄ°T tÄ±rlarÄ±nÄ±n durdurulmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n firari sanÄ±ÄŸÄ± Can DÃ¼ndar hakkÄ±nda gÄ±yabi tutuklama kararÄ± ve kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¼lten Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na karar verildi.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± IÅŸÄ±k, 22 Åžubat 2015'te Suriye EÅŸmesi'nde bulunan SÃ¼leyman Åžah TÃ¼rbesi iÃ§in "TÃ¼rbe eninde sonunda eski yerine taÅŸÄ±nacak" ifadelerini kullandÄ±
TSK'ya ait uÃ§aklarÄ±n, Afrin'de daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK Ã¼yelerine yÃ¶nelik operasyon dÃ¼zenlediÄŸi bildirildi
MHP'nin, Mart 2019'da yapÄ±lacak yerel seÃ§im iÃ§in resmi olarak startÄ±nÄ± vermemiÅŸ olsa da teÅŸkilat bazÄ±nda hazÄ±rlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Irak TÃ¼rkiye arasÄ±nda yeni sÄ±nÄ±r kapÄ±sÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±yla ilgili karÅŸÄ±lÄ±klÄ± teknik heyet ziyaretlerinin yakÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin ve Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Suriye Ã¼Ã§lÃ¼ zirvesi iÃ§in 4 Nisan'da Ankara'da bir araya gelecek. Zirveden bir gÃ¼n Ã¶nce ise, TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi'nin yedinci toplantÄ±sÄ± yapÄ±lacak.