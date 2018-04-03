10:45, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Mart ayÄ± enflasyon rakamlarÄ± aÃ§Ä±klandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

TÃ¼ketici Fiyat Endeksi (TÃœFE) martta aylÄ±k bazda yÃ¼zde 0,99, Yurt Ä°Ã§i Ãœretici Fiyat Endeksi (YÄ°-ÃœFE) yÃ¼zde 1,54 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi. YÄ±llÄ±k enflasyon tÃ¼ketici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 10,23, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ±nda yÃ¼zde 14,28 oldu.

TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K) verilerine gÃ¶re, mart ayÄ± itibarÄ±yla 12 aylÄ±k ortalamalar dikkate alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nda, tÃ¼ketici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 11,14, yurt iÃ§i Ã¼retici fiyatlarÄ± yÃ¼zde 15,35 arttÄ±. AylÄ±k bazda TÃœFE yÃ¼zde 0,99, YÄ°-ÃœFE yÃ¼zde 1,54 artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdi.

TÃœFE, martta geÃ§en yÄ±lÄ±n aralÄ±k ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 2,77, geÃ§en yÄ±lÄ±n aynÄ± ayÄ±na gÃ¶re yÃ¼zde 10,23 yÃ¼kseldi. YÄ°-ÃœFE ise AralÄ±k 2017'ye gÃ¶re yÃ¼zde 5,29, geÃ§en yÄ±lÄ±n mart ayÄ±na kÄ±yasla da yÃ¼zde 14,28 arttÄ±.

EN YÃœKSEK ARTIÅž YÃœZDE 2,03 Ä°LE GIDADA

Ana harcama gruplarÄ± itibarÄ±yla martta, aylÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 2,03 ile gÄ±da ve alkolsÃ¼z iÃ§ecekler grubunda gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, saÄŸlÄ±kta yÃ¼zde 1,90, giyim ve ayakkabÄ±da yÃ¼zde 1,05, eÄŸitimde yÃ¼zde 0,94, lokanta ve otellerde yÃ¼zde 0,83 artÄ±ÅŸ kaydedildi.

Martta aylÄ±k bazda endekste yer alan gruplarda dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶rÃ¼lmezken, alkollÃ¼ iÃ§ecekler ve tÃ¼tÃ¼n grubunda aylÄ±k bazda deÄŸiÅŸim olmadÄ±.

SANAYÄ° SEKTÃ–RÃœ

Sanayinin dÃ¶rt sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n bir Ã¶nceki aya gÃ¶re deÄŸiÅŸimleri, madencilik ve taÅŸ ocakÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 0,23, imalat sanayisi sektÃ¶rÃ¼nde yÃ¼zde 1,79, su sektÃ¶rÃ¼nde 0,76 artÄ±ÅŸ olarak belirlendi. Elektrik ve gaz sektÃ¶rÃ¼nde ise yÃ¼zde 0,84 gerileme gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Martta bir Ã¶nceki aya gÃ¶re endekslerin en fazla artÄ±ÅŸ gÃ¶sterdiÄŸi alt sektÃ¶rler, yÃ¼zde 5,91 ile temel eczacÄ±lÄ±k Ã¼rÃ¼nleri ve mÃ¼stahzarlarÄ±, yÃ¼zde 3,6 ile ana metaller, yÃ¼zde 2,85 ile motorlu kara taÅŸÄ±tlarÄ±, rÃ¶mork ve yarÄ± rÃ¶mork olarak gerÃ§ekleÅŸti. Buna karÅŸÄ±lÄ±k ham petrol ve doÄŸal gaz yÃ¼zde 5, elektrik ve gaz yÃ¼zde 0,84, deri ve ilgili Ã¼rÃ¼nler yÃ¼zde 0,78 ile geÃ§en ay endekslerin en fazla dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ alt sektÃ¶rler oldu.

Ana sanayi gruplarÄ± sÄ±nÄ±flamasÄ±na gÃ¶re, martta aylÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ sermaye malÄ±nda ve yÄ±llÄ±k en fazla artÄ±ÅŸ ara malÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.

YILLIK DEÄžÄ°ÅžÄ°MLER

TÃœFE'de yÄ±llÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ, yÃ¼zde 15,41 ile ev eÅŸyasÄ± grubunda gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. Bunu yÃ¼zde 13,41 ile ulaÅŸtÄ±rma, yÃ¼zde 11,67 ile lokanta ve oteller, yÃ¼zde 10,87 ile eÄŸitim ve Ã§eÅŸitli mal ve hizmetler izledi.

GeÃ§en ay endekste kapsanan 407 maddeden 34'Ã¼nÃ¼n ortalama fiyatlarÄ±nda deÄŸiÅŸim olmazken, 297 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda artÄ±ÅŸ, 76 maddenin ortalama fiyatlarÄ±nda ise dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kayÄ±tlara geÃ§ti.

YILLIK BAZDA EN FAZLA ARTIÅž Ä°ZMÄ°R'DE

Ä°statistiki BÃ¶lge Birim SÄ±nÄ±flamasÄ± (Ä°BBS) 2. dÃ¼zeyde bulunan 26 bÃ¶lge iÃ§inde, aylÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 1,32 ile "Antalya, Isparta, Burdur", 12 aylÄ±k ortalamalara gÃ¶re en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ ise yÃ¼zde 12,40 ile ''Gaziantep, AdÄ±yaman, Kilis" bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸti.

YÄ±llÄ±k bazda en yÃ¼ksek artÄ±ÅŸ yÃ¼zde 11,36 ile "Ä°zmir" bÃ¶lgesinde gÃ¶zlenirken, bunu yÃ¼zde 11,15 ile "Adana, Mersin", yÃ¼zde 11,08 ile "Malatya, ElazÄ±ÄŸ, BingÃ¶l, Tunceli", yÃ¼zde 10,94 ile "Antalya, Isparta, Burdur" izledi.

En dÃ¼ÅŸÃ¼k fiyat artÄ±ÅŸÄ± ise yÃ¼zde 8,80 ile "AÄŸrÄ±, Kars, IÄŸdÄ±r, Ardahan" bÃ¶lgesinde gerÃ§ekleÅŸti.

BEKLENTÄ°LER

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katÄ±lan ekonomistlerin mart ayÄ± enflasyon beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 0,95 olmuÅŸtu. Bu ortalamaya gÃ¶re, bir Ã¶nceki ay yÃ¼zde 10,26 olan yÄ±llÄ±k enflasyonun, yÃ¼zde 10,19'a dÃ¼ÅŸeceÄŸi Ã¶ngÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalamasÄ± da yÃ¼zde 9,62 olarak belirlenmiÅŸti.

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