Kosova başbakanı FETÖ operasyonundan rahatsız

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Kosova Başbakanı Ramush Haradinaj, FETÖ mensuplarının Kosova’da tutuklanmaları nedeniyle Kosova İstihbarat Ajansı-AKI Şefi ve İçişleri Bakanı’nı görevden alması nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tepkilerine cevaben Türkiye Cumhurbaşkanı’na Kosova’nın içişlerine karışmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Arnavutların geleneğinde başkalarının içişlerine karışmanın olmadığını belirten Başbakan Ramush Haradinaj, “Ben hiçbir zaman Türkiye’nin içişlerine karışmadım. Evdeki işlerimizden kimse sorulmaz. İstediğimiz zaman kendimiz yaparız. Bunu herkes bilsin.” dedi.
Kosova cumhurbaşkanı Hashim Thaçi ise olay sonrası yaptığı açıklamada, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrası FETÖ üyesi 6 Türk vatandaşlarının ulusal güvenlikleri için tehlike arz ettiğini duyurmuştu. Bu tehlikenin tamamen farkında ve kanıtları olduğunu, tutuklama ve sınır dışını onayladığını açıklayan Kosova liderinin ardından Başbakan'ın tavrı ise hükümette çatlak olduğunun gün yüzüne çıkmasına sebep oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan MİT'in sınır dışı operasyonuyla ilgili, "MİT, Kosova istihbaratı ile anlaşarak Balkanlar'daki en üst düzey 6 FETÖ mensubunu getirerek Emniyet'e teslim etti." açıklamasında bulunmuştu.
Erdoğan açıklamasında, "En son Milli İstihbarat Teşkilatımız, Kosova istihbaratı ile yaptığı dayanışma içerisinde 6 tane Balkanlardaki en üst düzey FETÖ temsilcisini anlaşarak aldılar, getirdiler ve emniyet teşkilatımıza teslim ettiler. Dedik ya onlar kaçacak, biz kovalayacağız, neresi olursa olsun ve bunları paketleyerek buraya inşallah getireceğiz. Burada da hesaba çekeceğiz." demişti.
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MİT operasyonuyla Kosova'da yakalanan 6 FETÖ üyesi ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanı operasyonu desteklerken Başbakan ise operasyondan duyduğu rahatsızlığı, " Kosova içişlerine karışılmasına izin vermeyeceğiz" diyerek gösterdi
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