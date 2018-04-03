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Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım
Azerbaycan'da cumhurbaşkanlığı seçimi için geri sayım

ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan'daki seçime ilişkin yaptığı anketlerde, Cumhurbaşkanı Aliyev'in oyunun yüzde 83 civarında olduğu ortaya çıktı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

ABD ve Fransa merkezli anket şirketleri ile sivil toplum örgütlerinin 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimine ilişkin Azerbaycan'da yaptığı anketlerde, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in oyunun yüzde 83 civarında olduğu tespit edildi.

ABD AJF & Associates Inc. Örgütü ve Vatandaşların İşçi Haklarını Koruma Birliği, 11 Nisan'daki cumhurbaşkanı seçimi öncesinde kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya, ülkenin farklı bölgelerinden bin 500 kişi katıldı.

Katılımcıların yüzde 74'ü "Azerbaycan'da parlamento veya cumhurbaşkanı seçimlerine genellikle ne oranda katılırsınız?" sorusuna "Her zaman” cevabını verdi.

Seçmenin yüzde 10'unun ilk kez oy kullanacağı belirlenen ankette, "Cumhurbaşkanı seçimi bugün yapılsaydı ve aşağıdaki kişiler aday olsaydı, kim için oy kullanırdınız?" sorusuna katılımcıların yüzde 82,9'u mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yanıtını verdi.

"Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e karşı yaklaşımı belirlemek ve faaliyetlerine yönelik düşünceleri öğrenmek" amacıyla yöneltilen soruya katılımcıların yüzde 58,7'si "ülke ekonomisinin gelişmesini sağlıyor", yüzde 75'i "vatandaşlarla ilgileniyor", "Azerbaycan'ı uluslararası alanda iyi bir şekilde temsil ediyor", yüzde 60,7'si de “ülkenin güvenliğini sağlıyor” şeklinde yanıtladı.

ANKETTEN ALİYEV'E YÜZDE 83,4 OY ÇIKTI

Merkezi Fransa'nın başkenti Paris'te bulunan, sosyal araştırmalar dalında deneyim sahibi OpinonWay örgütü ve "Sivil Toplum Uğruna" Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezi de ülkedeki sosyopolitik ve sosyoekonomik durum değerlendirmesinin yanı sıra halkın seçimlere katılım oranını incelemek amacıyla mart ayında kamuoyu araştırması yaptı. Ankete, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ve işgal altındaki bölgeler dışındaki şehir ve ilçelerde yaşayan bin 200 kişi katıldı.

Sosyal, siyasi ve ekonomik alanlarda mevcut durumun ne derece tatmin edici olduğunu öğrenmek amacıyla yöneltilen soru üzerine, katılımcıların yüzde 67,6’sı ulusal güvenlik, yüzde 66,1’i istihdam olanakları ve yüzde 60,4’ü suçla mücadele konularının kendilerini tatmin ettiğini vurguladı. Katılımcıların yüzde 78,2'si ülkedeki mevcut en önemli sorunu Dağlık Karabağ ve çevre bölgelerin Ermenistan silahlı birlikleri tarafından işgal edilmesini olarak görüyor.

Katılımcıların yüzde 68,9'u ülkedeki siyasi düzenden memnun. Ankete katılanların yüzde 81,4'ü Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in bir cumhurbaşkanı olarak faaliyetlerinden memnun olduğunu söyledi.

Anket sonuçlarına göre, cumhurbaşkanlığı seçim kampanyasına ilgi gösterenlerin oranı 78,2, 11 Nisan'da oy kullanmayı düşünenlerin oranı da yüzde 80,5.

OpinonWay örgütü ve "Sivil Toplum Uğruna" Bağımsız Danışma ve Yardım Merkezinin anketindeki “11 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri bugün yapılacak olursa hangi adaya oy verirdiniz?” sorusuna katılımcıların yüzde 83,4’ü İlham Aliyev yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 12'si seçim kampanyasına katılan diğer 7 aday için oy kullanmak istediklerini ifade etti.

Ülkede 11 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Yeni Azerbaycan Partisinin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Azerbaycan Halk Birlik Cephesi Partisinin adayı Gudret Gasanguliyev, Sosyal-Demokrat Partinin adayı Araz Alizade, Azerbaycan Milli Diriliş Hareketi Partisinin adayı Ferec Quliyev, Azerbaycan Halk Cephesindeki muhaliflerin adayı Razi Nurullayev, Çağdaş Müsavat Partisi adayı Hafız Hacıyev, bağımsız aday Zahid Oruç, Demokrat Parti adayı Sardar Mamedov yarışacak.



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