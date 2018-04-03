11:03, 03 Nisan 2018 SalÄ±

GÃ¼ney Kore, Kuzey ile yapÄ±lacak zirveden net bir deklarasyon bekliyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

GÃ¼ney Kore'nin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ve GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Moon Jae-in'in 27 Nisan'da yapacaÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmeden nÃ¼kleer silahlarÄ±n yok edilmesine dair net bir deklarasyon Ã§Ä±kmasÄ±nÄ± istediÄŸi bildirildi.

Yonhap ajansÄ±nÄ±n bir devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, GÃ¼ney Kore'nin yaklaÅŸmakta olan zirvede, Kuzey Kore'den nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma ile ilgili bir deklarasyon beklediÄŸi belirtildi.

27 Nisan'da yapÄ±lacak zirvedeki Ã¼Ã§ Ã¶nemli gÃ¼ndem maddesinden birinin, Kore YarÄ±madasÄ±'nda kalÄ±cÄ± barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± ve Koreler arasÄ± iliÅŸkilerin geliÅŸtirilmesinin yanÄ± sÄ±ra nÃ¼kleer silahlarÄ±n yok edilmesi olduÄŸuna dikkati Ã§eken yetkili, bu konuda bÃ¶yle bir deklarasyon istenmesinin "tabii bir ÅŸey" olduÄŸunu kaydetti.

DiÄŸer bir Ã¼st dÃ¼zey yetkili de medyada nÃ¼kleer meseleye yÃ¶nelik olasÄ± Ã§Ã¶zÃ¼mler Ã§ok fazla konuÅŸulmasÄ±na raÄŸmen sorunun, "kapsamlÄ± ve aÅŸamalÄ±" bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸeye karar verilmediÄŸini sÃ¶yledi.

Yeni bir Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n, daha Ã¶nceki nÃ¼kleer anlaÅŸmalardan farklÄ± olacaÄŸÄ±na iÅŸaret eden yetkili, bunun, "aÅŸaÄŸÄ±dan yukarÄ±ya" deÄŸil "yukarÄ±dan aÅŸaÄŸÄ±ya" bir ÅŸekilde yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Yetkili, GÃ¼neyâ€™in yaklaÅŸan Koreler arasÄ± zirveye odaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

27 NÄ°SAN'DA 'BARIÅž EVÄ°'NDE ZÄ°RVE VAR

Kuzey ve GÃ¼ney Koreli Ã¼st dÃ¼zey yetkililerden oluÅŸan heyetler, 29 Mart'ta, sÄ±nÄ±r kÃ¶yÃ¼ Panmunjom'da bir araya gelmiÅŸti.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Kim ve Moon'un 27 Nisan'da Panmunjom'un gÃ¼ney tarafÄ±ndaki "BarÄ±ÅŸ Evi'nde" yapÄ±lacak zirveye katÄ±lacaÄŸÄ± belirtilmiÅŸti.

Kuzey ve GÃ¼ney Kore arasÄ±ndaki son iki zirve, 2000 ve 2007 yÄ±llarÄ±nda Pyongyang'da yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.