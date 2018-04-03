11:25, 03 Nisan 2018 Salı

Bir yıl staj yapan hakim ve savcı göreve başlayabilecek

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Adalet Bakanlığının teklifi ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile 23 Temmuz 2021 tarihine kadar bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde göreve başlayabilecek.

Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 23 Temmuz 2016 ile 23 Temmuz 2021 tarihleri arasında Bakanlığın teklifi ve HSK kararıyla bir yıllık staj süresini tamamlayan adli yargı hakim ve savcı adayları ile idari yargı hakim adayları Hakim ve Savcı Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerine İlişkin Yönetmelik, Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin Yönetmelik ve İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları Staj Hakkında Yönetmelikte belirtilen staj yerlerini ve sürelerini tamamlayıp tamamlamadıklarına bakılmaksızın yapılan yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olmaları ve HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde mesleğe atanabilecek.

Öte yandan, meslek öncesi eğitimlerinin 3 ayını tamamlayıp hazırlık eğitimlerini yapmak üzere görevlendirilmeyen adli yargı hakim ve savcı adayları, hakimliğe veya cumhuriyet savcılığına atanacak şekilde ayrılarak görev stajına başlatılabilecek.