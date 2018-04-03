11:39, 03 Nisan 2018 Salı

Bahçeli'den Fransa'ya eleştiri

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bahçeli, şunları kaydetti:

"Tosuncukmuş, çiftlik bankmış, sütbankmış, bu ve benzeri sülüklerin, sicili kapkaranlık haydutların kanımızı emmesine, sırtımızdan geçinmesine asla ama asla izin verilmemelidir. Bunlar her neredeyse enselerinden tutup, layık oldukları demir parmaklıkların ardına konulmalıdır."

FRANSA'YA ELEŞTİRİ

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Macron 7 teröristi ağırlamıştır ve Fransa terör sevici bir ülke görünümündedir. Fransa kimlerin arasını bulacaktır, kimi kiminle buluşturacaktır. Bu nasıl bir aymazlıktır?.. İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." dedi.

"KARŞILARINA DİKİLMEK FARZ OLACAKTIR"

CHP'li Özgür Özel'in 'seçim güvenliği ordusu kuruyoruz' sözlerini değerlendiren Bahçeli, şöyle konuştu:

"Eğer 'ordu mordu kuruyorum' diyerek ortalığı velveleye, fitne fesada vermeye kalkışırlarsa, bunların alayının alnını karışlamak, karşılarına dikilmek bizim için farz olacaktır. Akıllı olun, aklınızı başınıza alın, ateşle oynamayın. Destursuz bağa girenin ne olacağını iyi hesap edin."