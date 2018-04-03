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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
15:46, 03 Nisan 2018 SalÄ±
Avrupa
11:49, 03 Nisan 2018 SalÄ±

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Putin, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mazbatasÄ±nÄ± teslim aldÄ±
Putin, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mazbatasÄ±nÄ± teslim aldÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, TÃ¼rkiye ziyareti Ã¶ncesinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mazbatasÄ±nÄ± Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pamfilova'dan teslim aldÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in, devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mazbatasÄ±nÄ± teslim aldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Putin, Kremlin'deki ofisinde Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu BaÅŸkanÄ± Ella Pamfilova'yÄ± kabul etti.

Pamfilova, 18 Mart seÃ§imlerinde yÃ¼zde 76,69 oy alarak yeniden Devlet BaÅŸkanÄ± seÃ§ilen Putin'e mazbatasÄ±nÄ± teslim etti.

Putin, seÃ§im komisyonuna teÅŸekkÃ¼r ederek "Bu bizim tarihimizdeki en temiz ve en ÅŸeffaf seÃ§imdi." dedi.

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, resmi sonuÃ§lara gÃ¶re 56 milyon 430 bin 712 seÃ§menin oyunu alarak seÃ§imlerin galibi olmuÅŸtu.

4. dÃ¶nem baÅŸkanlÄ±k mazbatasÄ±nÄ± alan Putin, bugÃ¼n CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan ile TÃ¼rkiye-Rusya Ãœst DÃ¼zey Ä°ÅŸ BirliÄŸi Konseyi ToplantÄ±sÄ±'na ve Akkuyu NÃ¼kleer Santrali Temel Atma TÃ¶reni'ne katÄ±lmak Ã¼zere TÃ¼rkiyeâ€™ye ziyaret gerÃ§ekleÅŸtirecek.Â 



Ä°lgili Konular putin rusya
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