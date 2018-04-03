12:07, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Libya'daki gÃ¼Ã§ mÃ¼cadelesinde zor dÃ¶nemeÃ§: Ulusal ordu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Uzun sÃ¼redir siyasi ve askeri istikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± Libya'da, orduda birlik Ã§abalarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmasÄ± 3 temel zorluÄŸun aÅŸÄ±lmasÄ±na baÄŸlÄ±.

Uzmanlar, halihazÄ±rda biri Trablus'ta diÄŸeri Tobruk'da olmak Ã¼zere iki baÅŸlÄ± bir yÃ¶netimin hakim olduÄŸu Ã¼lkede "tek ordu" hedefiÂ Ã¶nÃ¼ndeki engelleri "siyasi,Â gÃ¼venlik ve sosyal anlamda oluÅŸan keskin kutuplaÅŸma", "ordunun yapÄ±sÄ± ve komuta merkezi konusundaki farklÄ± tutum ve gÃ¶rÃ¼ÅŸler" ve en Ã¶nemlisi "varÄ±lacak muhtemel bir anlaÅŸmanÄ±n uygulanabilirliÄŸi" ÅŸeklinde sÄ±ralÄ±yor.

Libya'da 17 Åžubat 2011'de Muammer Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardÄ±ndan oluÅŸan mevcut durumun aÅŸÄ±lmasÄ±nda,Â ordunun tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesinin -siyasi Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼n yanÄ±nda- Ã¼lkeye nefes aldÄ±racak bir rahatlatma saÄŸlayacaÄŸÄ± ifade ediliyor.Â Â

MISIR'IN EV SAHÄ°PLÄ°ÄžÄ°NDEKÄ° GÃ–RÃœÅžMELER

Libya ordusunda birlik Ã§abalarÄ±na yÃ¶nelik MÄ±sÄ±r'Ä±n ev sahipliÄŸinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler devam ediyor. MÄ±sÄ±r'Ä±n bu konuda aktif rol Ã¼stlenmesinin arkasÄ±nda bir dizi ulusal Ã§Ä±karlarÄ±n yattÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen uluslararasÄ± gÃ¶zlemciler, bu konuda Kahire'nin en bÃ¼yÃ¼k motivasyonunun "Libya sÄ±nÄ±rÄ±ndan gelebilecek olasÄ± terÃ¶r tehdidi" olduÄŸunu kaydediyor.Â

Â Resmi aÃ§Ä±klamalara gÃ¶re Ã¶zellikle son Ã¼Ã§ yÄ±lda MÄ±sÄ±r, terÃ¶r gerekÃ§esiyle Libya'ya pek Ã§ok hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi. Kahire yÃ¶netiminden birÃ§ok kez "terÃ¶r unsurlarÄ±nÄ±n batÄ± sÄ±nÄ±rÄ±nÄ± geÃ§meye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±" yÃ¶nÃ¼nde aÃ§Ä±klamalar yapÄ±ldÄ±.Â

MeÅŸruiyet iddialarÄ±nÄ±n devam ettiÄŸi Libya'da mevcut krizden Ã§Ä±kÄ±lmasÄ± iÃ§in 2018 yÄ±lÄ± bitiminden Ã¶nce baÅŸkanlÄ±k ve meclis seÃ§imlerinin yapÄ±lmasÄ±na yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar sÃ¼rerken, MÄ±sÄ±r'Ä±n eÅŸ zamanlÄ± biÃ§imde Libya'ya yÃ¶nelik ilgisinin arttÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.

Libya'da Trablus'takiÂ Devlet YÃ¼ksek Konseyi tarafÄ±ndan desteklenen Fayiz es-Serrac liderliÄŸindeki Ulusal Mutabakat HÃ¼kÃ¼meti (UMH) BaÅŸkanlÄ±k Konseyi'ne karÅŸÄ± Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi (TM) tarafÄ±ndan desteklenen General Halife Hafter'e baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§ler de meÅŸruiyet iddiasÄ±nda bulunuyor.Â Bu iki grubun biri Ã¼lkenin batÄ±sÄ±ndaki Trablus'ta bulunurken, diÄŸeri ise Ã¼lkenin doÄŸusundaki Tobruk kenti ve Ã§evresinde kendisine meÅŸruiyet alanÄ± oluÅŸturmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) gÃ¶zetiminde gerÃ§ekleÅŸtirilenÂ Suhayrat gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri ve sonrasÄ±nda varÄ±lan anlaÅŸma sonucu oluÅŸturulan Serrac hÃ¼kÃ¼metine destek verdiÄŸini aÃ§Ä±klayan MÄ±sÄ±r yÃ¶netiminin gerÃ§ekte "Darbeci General" olarak bilinen Hafter'in yanÄ±nda yer aldÄ±ÄŸÄ± tÃ¼m gÃ¶zlemciler tarafÄ±ndan dillendiriliyor.

KAHÄ°RE'DEKÄ° GÃ–RÃœÅžMELERDEN "LÄ°BYA'YLA Ä°LGÄ°LÄ° MISIR KOMÄ°SYONU" Ã‡IKTI

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'de 12-13 AralÄ±k 2016'da gerÃ§ekleÅŸtirilen Libya konulu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde sorunlarÄ±nÂ Suheyrat AnlaÅŸmasÄ± temelinde Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± konusunda ilkesel bir anlayÄ±ÅŸ benimsendi. MÄ±sÄ±r tarafÄ±ndan dÃ¶nemin Genelkurmay BaÅŸkanÄ±Â Mahmud Hicazi ve DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Samih Åžukri'nin hazÄ±r bulunduÄŸu sÃ¶z konusu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere Libya'dan da Ã¼lkede etkin olduÄŸu belirtilen kiÅŸiler katÄ±ldÄ±.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamada "Libya'yla Ä°lgili MÄ±sÄ±r Komisyonu" adÄ±yla bir mekanizmanÄ±n kurulduÄŸu ve taraflarÄ±n "Libya ordusunun birliÄŸi", "uzlaÅŸÄ±nÄ±n derinleÅŸtirilmesi" gibi bazÄ± temel noktalar Ã¼zerinde mutabakata vardÄ±ÄŸÄ± ayrÄ±caÂ "Libya'daki askeri kurumlarÄ±nÂ baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± ve BaÅŸkomutanlÄ±k gÃ¶revine iliÅŸkin de bir dizi tekliflerin sunulduÄŸu" aktarÄ±ldÄ±.Â Â

Hemen ardÄ±ndan Åžubat 2017'de yapÄ±lanÂ TM BaÅŸkanÄ± Akile Salih ile Serrac ve Hafter'in katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± Kahire toplantÄ±larÄ±nda "BaÅŸkanlÄ±k Konseyi ve BaÅŸkomutanlÄ±k makamÄ±nÄ±n yetki ve yapÄ±sÄ±nÄ±n yeniden gÃ¶zden geÃ§irilmesine" baÅŸlandÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.Â

Libya'yla Ä°lgili MÄ±sÄ±r Komisyonunun yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler neticesinde EylÃ¼l 2017'de askeri kurumlarÄ±n birleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ± iÃ§in bir teknik heyet oluÅŸturulmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±.

2 KasÄ±m 2017'de MÄ±sÄ±r Savunma Bakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Muhammed KuÅŸki baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplanan sÃ¶z konusu komisyon, "Libya ordusunun yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in yÃ¼rÃ¼tÃ¼lecek Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±n merkezi olarak MÄ±sÄ±r'Ä±n seÃ§ildiÄŸini" duyurdu.Â

GÃ–RÃœÅžME TRAFÄ°ÄžÄ° HIZ KAZANDI

Libya ordusunda birlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda Ã¼lkedeki taraflarÄ±n temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla 2017 sonundan 20 Mart 2018'e kadar 6 tur gÃ¶rÃ¼ÅŸme yapÄ±ldÄ±. Bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere katÄ±lan isimler hakkÄ±nda genelde resmi aÃ§Ä±klama yapÄ±lmazken yayÄ±mlanan analiz ve araÅŸtÄ±rmalardanÂ Trablus ve Tobruk'a baÄŸlÄ± silahlÄ± kuvvetlerin genelkurmay baÅŸkanlÄ±klarÄ±ndan heyetlerin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.Â Â

BasÄ±na kapalÄ± gerÃ§ekleÅŸen toplantÄ±lara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi bulunmazken, yapÄ±lan resmi aÃ§Ä±klamalarda, Libya ordusunun profesyonellik baÅŸta olmak Ã¼zere sivil devletin birliÄŸi ve Ã¼lke topraklarÄ± Ã¼zerindeki egemenliÄŸin korunmasÄ± konusunda gÃ¼vence olmasÄ± temelinde birleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§abalarÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ifade ediliyor.Â

ToplantÄ±larda Ã§Ä±kan tavsiye kararlarÄ±ndaÂ askeri kurumlar arasÄ±nda saÄŸlanacak birliÄŸin siyasi sÃ¼reÃ§ iÃ§in Ã¶nemine iÅŸaret edilerek "Libya ordusu iÃ§inde siyasi veya ideolojik yÃ¶nelime ya da herhangi bir kutuplaÅŸtÄ±rmaya yer verilmeyeceÄŸi" vurgulanÄ±yor.

LÄ°BYA'DAKÄ° ASKERÄ° DURUMÂ

Libya'nÄ±n devrik lideri Kaddafi dÃ¶neminde (1969-2011) Ã¼lke gÃ¼ney, batÄ± ve doÄŸu olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ askeri bÃ¶lge ÅŸeklinde yÃ¶netiliyordu. Kaddafi'nin 2011'deki halk ayaklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan devrilmesi Ã¼zerine Libya'da fiili olarak batÄ±da Trablus, gÃ¼neyde Sebha, orta kesimler ve doÄŸuda Bingazi olmak Ã¼zere 4 bÃ¶lge oluÅŸtu.

UMH'ye baÄŸlÄ± BaÅŸkanlÄ±k Konseyi, Haziran 2017'de aldÄ±ÄŸÄ± bir kararla "BatÄ± askeri bÃ¶lgesi", kuzeydoÄŸuda "Tobruk askeri bÃ¶lgesi" ve gÃ¼neydoÄŸudaÂ "Kefra askeri bÃ¶lgesi" olmak Ã¼zere 3 bÃ¶lgeyi daha dahil ederek sÃ¶z konusu askeri bÃ¶lgeleri 7'ye Ã§Ä±kardÄ±.Â Â

Libya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlem Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ NasÄ±r el-Hevvari, Ã¼lkedeki askeri bÃ¶lge sayÄ±sÄ±ndaki artÄ±ÅŸÄ±n mevcut siyasiÂ konjonktÃ¼rdenÂ kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â Â

Ãœlkede UMH ve TM'nnin yanÄ± sÄ±ra Zintan ve Misrata'da da birtakÄ±m gÃ¼Ã§ler olduÄŸunu kaydeden Hevvari, Trablus'taki etkili silahlÄ± gruplarÄ±n tÃ¼mÃ¼nÃ¼n UMH'ye baÄŸlÄ± BaÅŸkanlÄ±k Konseyi ile ittifak halinde olduÄŸunu dile getirdi.

Ahram Siyasi ve Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi'nde Libya uzmanÄ± olarak gÃ¶rev yapan Kamil Abdullah ise Kahire toplantÄ±larÄ±na Ã§oÄŸunlukla BaÅŸkanlÄ±k Konseyi ve Hafter'e baÄŸlÄ± komutanlar ya da mÃ¼ttefiklerinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

MÄ±sÄ±r'Ä±n Ä°slamcÄ±lara karÅŸÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n bilindiÄŸini sÃ¶yleyen Abdullah, sÃ¶z konusu toplantÄ±larÄ±n Libya'daki tÃ¼m gÃ¼Ã§lere aÃ§Ä±lÄ±m imkanÄ± verdiÄŸini ileri sÃ¼rdÃ¼.

Hafter destekÃ§ileri ile karÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±ndaki anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n temelinde onun Genelkurmay BaÅŸkanÄ± olarak tayin edilmesi meselesi olduÄŸunu aktaran Abdullah, "Hafter etrafÄ±nda anlaÅŸmazlÄ±klar mevcut. Ancak katÄ±lÄ±mlar her ÅŸeyi Ã§Ã¶zecektir. Ã–zellikle MÄ±sÄ±rÂ birÃ§ok kazanÄ±mlarÄ± olan taraflarla Ã§ok komplike bir Ã§alÄ±ÅŸma yÃ¼rÃ¼tÃ¼yor. TaraflarÄ±n bir gÃ¼n iÃ§inde bu kazanÄ±mlarÄ±nÄ± bÄ±rakmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸil." diye konuÅŸtu.Â Â

Libya uzmanÄ± Hayri Ã–mer de Libya'yla Ä°lgili MÄ±sÄ±r Komisyonundan "tÃ¼m bÃ¶lge unsurlarÄ±nÄ± kapsamak kaydÄ±yla ordunun yeniden yapÄ±landÄ±rÄ±lmasÄ± baÄŸlamÄ±nda Ã¼st rÃ¼tbeler, alt birimlerde dÃ¼zenlemeler ve ordunun sivil yÃ¶netimle iliÅŸkileri" konularÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸmalar yapmasÄ±nÄ± beklendiÄŸini ifade etti.

CEPHELERÄ°N Ã‡OKLUÄžU, NEDENLERÄ° VE SAHADAKÄ° GERÃ‡EKLER

Libya'daki askeri cephelerin Ã§okluÄŸu ve nedenlerine iliÅŸkin deÄŸerlendirmelerde bulunan uzmanlar, siyasi ve ideolojik farklÄ±lÄ±klar ile Kaddafi sonrasÄ±nda ulusal bir proje ortaya konamamasÄ±na dikkati Ã§ekti.

Libya ordusundaki mevcut anlaÅŸmazlÄ±ÄŸÄ±n kaynaÄŸÄ±nÄ±n "taraflar arasÄ±ndaki siyasi ayrÄ±lÄ±k ve ideolojik farklÄ±lÄ±klar" olduÄŸunuÂ sÃ¶yleyen Libya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlem Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hevvari, "Ancak farklÄ± ordu gruplarÄ± arasÄ±nda saÄŸlanacak bir uzlaÅŸÄ±, Ã§ekiÅŸmenin tÃ¼m taraflarÄ±nÄ± kapsayacak ÅŸekilde bir siyasi uzlaÅŸÄ± iÃ§in de baÅŸlangÄ±Ã§ olabilir." dedi.Â

Hevvari, Libya'da en temel anlaÅŸmazlÄ±k noktalarÄ±ndan birinin "ordu" konusu olduÄŸunu ve Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturulmasÄ± durumunda Ã¼lkedeki en bÃ¼yÃ¼k sorunun ortadan kalkacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Kahire gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin olumlu yansÄ±malarÄ± olduÄŸunu savunan Hevvari, bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndanÂ Ã¼lkenin doÄŸu ve batÄ±sÄ±ndaki farklÄ± kamplara mensup ordu sÃ¶zcÃ¼lerinin aÃ§Ä±klama ve sÃ¶ylemlerindeki yumuÅŸama ve yapÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ±n dikkati Ã§ektiÄŸini dile getirdi.Â

Libya'nÄ±n eski Kahire BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Muhammed Fayiz Cibril ise Libya'daki askeri cephelerin sayÄ±sÄ±ndaki Ã§okluÄŸun nedeni olarak "Kaddafi sonrasÄ± oluÅŸan boÅŸluÄŸu doldurmak iÃ§in kapsamlÄ± bir ulusal projenin ortaya konulamamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ±" gÃ¶sterdi.Â Â

Cibril ayrÄ±ca, Libya ordusunun yaklaÅŸÄ±k 70 yÄ±l sonra yine ilk kurulduÄŸu yer olan Kahire'de birleÅŸtirilmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi.Â

Kahire'de yaÅŸayan 40 LibyalÄ± vatanseverin 1939 yÄ±lÄ±nda Ã¼lkelerinin Ã¶zgÃ¼rleÅŸtirilmesi iÃ§in bir ordu oluÅŸturulmasÄ± iÃ§in ilk adÄ±mÄ± attÄ±ÄŸÄ±nÄ±Â belirten Cibril,Â ilk gÃ¶nÃ¼llÃ¼ baÅŸvurularÄ±nÄ±n 12 AÄŸustos 1940'ta burada Kahire'de baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlattÄ±.Â Â

AÅžILMASI GEREKEN ÃœÃ‡ TEMEL ZORLUK

Ahram Siyasi ve Stratejik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi'nde Libya uzmanÄ± olanÂ Abdullah,Â Libya ordusunda birlik Ã§abalarÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼nde aÅŸÄ±lmasÄ± gereken 3Â temel zorluÄŸun bulunduÄŸunu belirtti.

Abdullah, "AÅŸÄ±lmasÄ± gereken 3 temel zorluk;Â siyasi, gÃ¼venlik ve sosyal anlamda oluÅŸan keskin kutuplaÅŸma, ordunun yapÄ±sÄ± ve komuta merkezi konusundaki farklÄ± tutum ve gÃ¶rÃ¼ÅŸler ve en Ã¶nemlisi varÄ±lacak muhtemel bir anlaÅŸmanÄ±n uygulanabilirliÄŸi ÅŸeklinde sÄ±ralanabilir." dedii

Libya Ä°nsan HaklarÄ± GÃ¶zlem Merkezi MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Hevvari da buna paralel bir gÃ¶rÃ¼ÅŸ ortaya koydu. Hevvari, Ã§Ã¶zÃ¼m bekleyen en Ã¶nemli sorunun ordu hiyerarÅŸisi iÃ§inde en tepedeki ismin kim olacaÄŸÄ± ve Hafter'in adaylÄ±ÄŸÄ± olduÄŸunu sÃ¶yledi.Â Â

Hevvari, bu konudaÂ uzlaÅŸÄ±nÄ±n saÄŸlanmasÄ± durumunda diÄŸer siyasi meselelerin de kendiliÄŸinden Ã§Ã¶zÃ¼leceÄŸini ancak bu noktada siyasilerin devreye girmesi gerektiÄŸini kaydetti.

Hevvari ayrÄ±ca Kahire'de yÃ¼rÃ¼tÃ¼len tÃ¼m bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler ve Ã§Ä±kacak sonuÃ§larÄ±n ancak elinde silah bulunduran kesimlerin onaylamasÄ±yla hayata geÃ§ebileceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.Â

MISIR, LÄ°BYA'DA Ä°HVAN YANLISI BÄ°R YÃ–NETÄ°M Ä°STEMÄ°YOR

ABD'dekiÂ Brookings EnstitÃ¼sÃ¼'nde "Libya'nÄ±n istikrarÄ± Kahire'den mi geÃ§iyor?" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla Haziran 2017'de yayÄ±mlanan bir makalede Libya ordusunun tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesi noktasÄ±nda MÄ±sÄ±r'Ä±n 3 Ã¶nemli Ã§Ä±karÄ± bulunduÄŸu kaydedildi.

MÄ±sÄ±r'Ä±n bin 115 kilometre uzunluÄŸunda ortak sÄ±nÄ±ra sahip olduÄŸu batÄ± komÅŸusu Libya'dan radikal gruplarÄ±n sÄ±zmasÄ± endiÅŸesi yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edilen makalede, Kahire yÃ¶netiminin ilk ve en Ã¶nemli Ã§Ä±karÄ±nÄ±n "sÄ±nÄ±r gÃ¼venliÄŸi" olacaÄŸÄ± kaydedildi.

MÄ±sÄ±rlÄ± iÅŸÃ§ilerin Libya'da Ã§alÄ±ÅŸabilmesinin de bu Ã¼lkede saÄŸlanacakÂ gÃ¼venlik ve istikrara baÄŸlÄ± olduÄŸu belirtilen makalede, Kahire'ninÂ Libya'da Ä°hvan yanlÄ±sÄ± bir yÃ¶netimin iktidara gelmesini istemediÄŸi ve bunun iÃ§in de baÅŸÄ±ndan bu duruma engel olmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.Â

SEÃ‡Ä°MLER Ã–NCESÄ° BÄ°R ANLAÅžMA BEKLENÄ°YOR

LibyalÄ± taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmanÄ±n ne zamanÂ saÄŸlanacaÄŸÄ±naÂ iliÅŸkin bir tahminde bulunmanÄ±n mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Hevvari, taraflarÄ±n kapalÄ± oturumlara iliÅŸkin ayrÄ±ntÄ±lÄ± bilgi vermediÄŸini belirtti.Â

Mevcut bÃ¶lÃ¼nmenin anayasaya iliÅŸkin referandum ya da seÃ§imlerin yapÄ±lmasÄ± Ã¶nÃ¼nde ciddi bir engel olduÄŸunu vurgulayan Hevvari, "Libya'da seÃ§imler Ã¶ncesinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin tamamlanmasÄ± ve sonucunun duyurulmasÄ± bekleniyor." dedi.Â

Â Hevvari ayrÄ±ca Ã¼lkedeki terÃ¶r eylemlerinin engellenmesinin herkesin ortak Ã§abasÄ±nÄ± zorunlu kÄ±lan en Ã¶nemli mesele olduÄŸunu ifade etti.

LibyalÄ± taraflar arasÄ±nda anlaÅŸmaya varÄ±lmasÄ±nÄ±n ne kadar zaman alacaÄŸÄ± konusunda esnek olunmasÄ±nÄ±n normal olduÄŸunu sÃ¶yleyen MÄ±sÄ±rlÄ± uzman Hayri Ã–mer de, geÃ§iÅŸ dÃ¶nemlerinde zamanlama ve programÄ±n herhangi bir kutsiyetinin olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, muhtemelen tartÄ±ÅŸmalarÄ±n uzamasÄ±ndan dolayÄ± ilerlemenin de yavaÅŸ olduÄŸunu ifade etti.