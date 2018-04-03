12:25, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°spanya'da filler yollarÄ± kesti





Ä°spanya KarayollarÄ± Dairesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sirk kamyonunun kaza yapmasÄ± sonrasÄ± serbest kalan 5 filin, otoyolun kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°spanya'da bir sirk kamyonunun kaza yapmasÄ± sonrasÄ± serbest kalan 5 fil, otoyolun kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±. Ä°spanya KarayollarÄ± Dairesinden Gregorio Serrano,Â Ã¼lkenin gÃ¼neydoÄŸusunda yer alan Albacete yakÄ±nlarÄ±ndaki Pozo Canada kasabasÄ±nda meydana gelen kazadaÂ bir filin telef olduÄŸunu, ikisinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±. Serrano, yaralanan fillerinÂ vinÃ§ yardÄ±mÄ±yla araca yÃ¼klendiÄŸini gÃ¶steren bir video paylaÅŸtÄ±.Â KazanÄ±n ardÄ±ndan trafiÄŸe kapanan yol, fillerin araÃ§lara yÃ¼klenmesinin ardÄ±ndan aÃ§Ä±ldÄ±.Â Sirk kamyonunun sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.Â Â Pozo Canada Belediyesi, fillerin bir sÃ¼reÂ kendi bakÄ±mlarÄ± altÄ±nda olacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.Â Hayvan haklarÄ± savunucularÄ±, kazanÄ±n ardÄ±ndan hayvanlarÄ±n sirklerde kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n yasaklanmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±larÄ±nÄ± yineledi.Â

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