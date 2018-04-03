12:36, 03 Nisan 2018 Salı

Gazeteci Hasan Cemal'e hapis cezası





Gazeteci Hasan Cemal’in 2013'de bir internet sitesinde yayınlanan “Çekilme Günlüğü” adlı yazı dizisine ilişkin açılan davada, “silahlı terör örgütünün propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararının bozulmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti. Hasan Cemal, “Çekilme Günlüğü” başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017’de bu kararı bozmuştu.

İlgili Konular Hasan Cemal

Yasal Uyarı: Yayınlanan yazı ve haberin tüm hakları Dünya Bülteni'ne aittir. Özel izin alınmadan yazı ve haber hiçbir şekilde kullanılamaz. Ancak yazı ve haberin bir kısmı aktif link verilerek alıntılanabilir.