Gazeteci Hasan Cemal'e hapis cezası

Bir internet sitesinde 15 Mayıs 2013'te yayımlanan "Çekilme Günlüğü" başlıklı yazı dizisinde örgüt propagandası yaptığı iddiasıyla yargılanıp beraat eden ancak istinaf mahkemesi tarafından hakkındaki beraat kararının bozulmasıyla yeniden yargılanan gazeteci Hasan Cemal, 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çaptırıldı. Mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti.
Hasan Cemal, “Çekilme Günlüğü” başlıklı yazı dizisi nedeniyle yargılanıp beraat etmiş; ancak İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi 27 Ekim 2017’de bu kararı bozmuştu.
SETA'nın 2017 Avrupa İslamofobi Raporu'nda, "Avrupa düzeyinde İslamofobi konulu bir konferansın en az bir AB üyesi devlet ya da Avrupa Parlamentosu’nun desteği ile düzenlenmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştüğü bildirildi
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Gazeteci Hasan Cemal’in 2013'de bir internet sitesinde yayınlanan “Çekilme Günlüğü” adlı yazı dizisine ilişkin açılan davada, “silahlı terör örgütünün propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti.
MHP lideri Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde yaptığı YPG açıklaması ile ilgili "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." ifadesini kullandı
Adalet Bakanlığının teklifi ve HSK kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde atanabilecek
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.
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Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'de tutuklu bulunan iki Yunan askeri hakkında Yunanistan Başbakanlığı tarafından yapılan açıklama hakkında, "Devlet ciddiyetiyle bağdaşmayan bu ifadeleri esefle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
FETÖ'nün darbe girişiminde Kara Kuvvetleri Komutanlığındaki eylemlere ilişkin davada, Binbaşı Mehmet Genç tanık olarak dinledi.
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