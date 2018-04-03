Yunanistan mahkemesinden DHKP-C'li iadesine ret

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'da mahkeme, başkent Atina'da kasım ayında yakalanan terör örgütü DHKP-C üyesi Ali Ercan Gökoğlu hakkındaki Türkiye'nin iade talebini reddetti.
Yunan Haber Ajansı ANA-MPA, Larisa İstinaf Mahkemesi’nin, tutuklu yargılanan Gökoğlu’na ilişkin Türkiye’nin iade talebine ret kararı verdiğini duyurdu.
Ajans haberinde, savcının mütalaasında “adil yargılama için garanti bulunmadığı” gerekçesiyle iadenin reddine yönelik görüş belirttiği kaydedildi.
Kısa bir süre önce Atina İstinaf Mahkemesi de terör örgütü DHKP-C üyesi Şadi Naci Özpolat'a ilişkin Türkiye'nin iade talebine ret karar vermişti.
Kasım ayı sonunda, Atina'da üç hücre evine düzenlenen operasyonla Gökoğlu ve Özpolat ile yakalanan 7 DHKP-C üyesi, “patlayıcı madde ve silah bulundurmak”, “terör örgütü üyesi olmak” ve “sahte belge bulundurmak” suçlamalarıyla tutuklanarak mahkemeye sevk edilmişti.
Terörle mücadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapımında kullanılan malzemeler, patlayıcı madde ve sahte kimlik de ele geçirilmişti.
Yakalanan terör örgütü üyeleri arasında, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet Bakanlığı saldırılarının faili olan, ardından mühimmat yüklü bir botun Sakız Adası'ndan Türkiye'ye geçirilmesine ilişkin Yunanistan'da yakalanan Hasan Biber isimli örgüt üyesi de bulunuyor.
Yunan basını, örgüt üyelerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayındaki ziyaretinde saldırı hazırlığı içerisinde olduklarına yönelik bulgular olduğunu iddia etmişti.
Hürriyet'ten Yorgo KIRBAKİ'nin haberine göre böylece, Türkiye’nin iadelerini istediği, ancak Yunan Mahkemeleri’nin iadelerini reddetikleri DHKP-C’li terörist sayısı 5’e çıktı. Yunan Mahkemeleri daha önce, Türkiye’nin Mehmet Doğan, Şadi Naci Özpolat, Hazar Seçer ve Mehmet Biber ile ilgili iade taleplerini reddetmişlerdi.
Yunan Polisi, geçen 28 Kasım’da 3 ayrı hücreevinde yaptığı baskınlarda 9 DHKP-C’li terrorist yakalamıştı. Bu baskınlarda bomba yapımında kullanılan malzeme, patlayıcı maddeler, 1 tabanca ve sahte seyahat belgeleri ele geçirilmişti. Halen tutuklu bulunan 9 DHKP-C’li, Yunanistan’da işledikleri suçlar için ayrıca yargılanacaklar.
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