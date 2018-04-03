Ã‡ipras'tan TÃ¼rkiye'ye 'provoke' suÃ§lamasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, TÃ¼rkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin iade edilmesinin ikili iliÅŸkilerde 'iyi niyet' iÅŸareti olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Ã‡ipras, Yunan meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri bozmaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Ã‡ipras, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede provakasyonlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.
Almanyaâ€™nÄ±n NeumÃ¼nster kentindeki belediye meclis Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in HÃ¼r Demokrat Parti'nin Vicelinviertelâ€™den aday gÃ¶sterdiÄŸi KÄ±lÄ±Ã§, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi durumunda.
Fiji BaÅŸbakanÄ± Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardÄ±ndan Ã¼lkenin, aÅŸÄ±rÄ± hava koÅŸullarÄ±nda "korkutucu bir dÃ¶neme" girdiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da kazayla otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpan Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle vurarak ÅŸehit ettiÄŸi bildirildi
Mali kriz nedeniyle birÃ§ok alanda beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n devam ettiÄŸi Yunanistan'da, Ã§ok sayÄ±da doktorun saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ndeki sorunlar ve ekonomik nedenlerden dolayÄ± Ã¼lkeyi terk ettiÄŸi bildirildi
GÃ¼ney Kore'de, yolsuzluk ve yetkilerini kÃ¶tÃ¼ye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanmasÄ±na mahkeme onay verdi.
Fransa'da bugÃ¼n baÅŸlayan grev ve gÃ¶steriler nedeniyle baÅŸta Paris olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da ÅŸehirde binlerce kilometre araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Åžehirler arasÄ± ve banliyÃ¶ tren seferlerinde bÃ¼yÃ¼k aksaklÄ±klar yaÅŸanÄ±yor. "Kara salÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan grev ve gÃ¶sterilere demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Air France, Ã§Ã¶p toplama, enerji sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla Ã¶ÄŸrenciler katÄ±lÄ±yor
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop, Yemenâ€™e 3 milyon dolarlÄ±k insani yardÄ±m yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, Ã¼lkede kullanÄ±lan yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n tekelleÅŸmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi talimatÄ± verdi
KerkÃ¼k merkezindeki Hadra Mahallesi'nde inÅŸa edilen 500 kiÅŸi kapasiteli caminin yapÄ±mÄ±nda son aÅŸamaya gelindi.
Suriyeli muhaliflerin oluÅŸturduÄŸu Milli Ordu'ya baÄŸlÄ± askeri polisler, Afrin ilÃ§e merkezinde Ã–SO'nun yerini alarak, kentin iÃ§ gÃ¼venliÄŸini gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in gÃ¶reve baÅŸladÄ±
Ã‡ipras, Yunan meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede provakasyonlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti
Yunanistan mahkemesi DHKP-C Ã¼yesi Ali Ercan GÃ¶koÄŸlu'nun TÃ¼rkiye'ye iade edilmemesini kararlaÅŸtÄ±rdÄ±.
Ä°spanya KarayollarÄ± Dairesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, bir sirk kamyonunun kaza yapmasÄ± sonrasÄ± serbest kalan 5 filin, otoyolun kapanmasÄ±na yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Libya'da, ordunun tek Ã§atÄ± altÄ±nda birleÅŸtirilmesine yÃ¶nelik Ã§abalar son dÃ¶nemde hÄ±z kazanÄ±rken bu konuda aÅŸÄ±lmasÄ± gereken bir dizi engeller bulunuyor.
Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Putin, TÃ¼rkiye ziyareti Ã¶ncesinde devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± mazbatasÄ±nÄ± Rusya Merkezi SeÃ§im Komisyonu BaÅŸkanÄ± Pamfilova'dan teslim aldÄ±
GÃ¼ney Kore'nin, 27 Nisan'da yapÄ±lacak Koreler arasÄ± zirveden Kuzey'in nÃ¼kleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± planÄ±na iliÅŸkin deklarasyon beklediÄŸi belirtildi