12:57, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ã‡ipras'tan TÃ¼rkiye'ye 'provoke' suÃ§lamasÄ±





Ã‡ipras, Yunan meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede provakasyonlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yunanistan BaÅŸbakanÄ± Aleksis Ã‡ipras, TÃ¼rkiye'de tutuklanan Yunan askerlerinin iade edilmesinin ikili iliÅŸkilerde 'iyi niyet' iÅŸareti olacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Ã‡ipras, Yunan meclisinde yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, TÃ¼rkiye'nin iki Ã¼lke arasÄ±ndaki iliÅŸkileri bozmaya Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§ladÄ±. Ã‡ipras, TÃ¼rkiye'nin bÃ¶lgede provakasyonlarÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.