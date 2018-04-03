Afrin'de kent gÃ¼venliÄŸi gÃ¼Ã§lendirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã–zgÃ¼r Suriye Ordusu (Ã–SO) Ã¼yelerinden oluÅŸan askeri polisler, genel asayiÅŸ uygulamalarÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek iÃ§in Afrin ilÃ§e merkezinde gÃ¶reve baÅŸladÄ±.
Suriye GeÃ§ici HÃ¼kÃ¼meti, geÃ§en yÄ±l aralÄ±k ayÄ±nda Ã–SO'ya baÄŸlÄ± yaklaÅŸÄ±k 30 alt grubun "Milli Ordu" adÄ± altÄ±nda birleÅŸtiÄŸini aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Milli Ordu'ya baÄŸlÄ± askeri polis teÅŸkilatÄ± da Ã–SO unsurlarÄ± iÃ§inden, FÄ±rat KalkanÄ± HarekatÄ± bÃ¶lgesinde oluÅŸturulan polis teÅŸkilatÄ±na destek vermek amaÃ§lÄ± kurulmuÅŸtu.
Ã–SO unsurlarÄ± kent merkezinin gÃ¼venliÄŸini askeri polise devredip, arama tarama ve genel asayiÅŸ faaliyetleri kentin kÄ±rsalÄ±na yÃ¶nelmeye baÅŸladÄ±.
Askeri polisler, bu kapsamda, ilÃ§enin giriÅŸ ve Ã§Ä±kÄ±ÅŸlarÄ±nda kontrol noktalarÄ± kurdu.
Afrinâ€™de askeri polis komutanÄ± Muhammed el BuÅŸi, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°lÃ§e merkezinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinden temizlenmesinin ardÄ±ndan sivillerin mal ve can gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±za yoÄŸun bir ÅŸekilde devam ediyoruz." dedi.
BuÅŸi, "BÃ¶lgede operasyonlar sÄ±rasÄ±nda kaÃ§amayarak gizlenmiÅŸ terÃ¶ristlere yÃ¶nelik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z devam ediyor. Tespit ettiÄŸimiz kiÅŸileri yakaladÄ±k. Afrinli sivillerin gÃ¼venliÄŸi iÃ§in gece gÃ¼ndÃ¼z ayaktayÄ±z." diye konuÅŸtu.
TSK ve Ã–SO, 18 Mart'ta Afrin'i terÃ¶rden arÄ±ndÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Operasyonlar sÄ±rasÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸarak daÄŸlÄ±k alanlara saklanan YPG/PKK mensuplarÄ±na yÃ¶nelik arama tarama faaliyetleri sÃ¼rÃ¼yor.
TÃ¼rk savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ve Ã–SO dÃ¼n Racu beldesinde daÄŸlÄ±k alanda bir grup YPG/PKK'lÄ± tespit etmiÅŸ, hava ve kara operasyonu dÃ¼zenlemiÅŸti.
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