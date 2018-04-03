Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Avustralya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Julie Bishop, insani krizin devam ettiÄŸi Yemenâ€™e 3 milyon dolarlÄ±k insani yardÄ±mda bulunacaklarÄ±nÄ± duyurdu.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n resmi sayfasÄ±ndan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klama yapan Bishop, Yemenâ€™de 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana 10 binden fazla sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini, Ã¼lke nÃ¼fusunun yÃ¼zde 80â€™ine denk gelen yaklaÅŸÄ±k 22 milyon insanÄ±n yardÄ±ma muhtaÃ§ olduÄŸunu belirtti.
BirleÅŸmiÅŸ Milletler'in Yemenâ€™deki durumu â€˜â€˜DÃ¼nyadaki insan eliyle Ã§Ä±kartÄ±lan en kÃ¶tÃ¼ krizâ€™â€™ olarak tanÄ±mladÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlatan Bishop, â€˜â€˜Avustralya, bu krize karÅŸÄ± yapÄ±lan uluslararasÄ± insani yardÄ±mlara desteÄŸini gÃ¶stermek iÃ§in 3 milyon dolarlÄ±k (2,31 milyon USD) katkÄ±da bulunacak. Avustralyaâ€™nÄ±n yapacaÄŸÄ± katkÄ±, krizden etkilenen topluluklara gÄ±da desteÄŸi saÄŸlamanÄ±n yanÄ± sÄ±ra saÄŸlÄ±k hizmetleri, temiz suya eriÅŸim, yetersiz beslenen Ã§ocuklarÄ±n tedavi edilmesinde kullanacak.â€™" deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ãœlkesinin, Yemenâ€™deki tÃ¼m taraflarÄ± uluslararasÄ± insan haklarÄ± hukukuna uymaya davet ettiklerini kaydeden Bishop, taraflardan uluslararasÄ± insanÄ± yardÄ±mlara engel olmamalarÄ±nÄ± istedi. Bishop, yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± son yardÄ±mlarla Ã¼lkesinin 2017 Nisan ayÄ±ndan bu yana Yemenâ€™e yaptÄ±ÄŸÄ± insani yardÄ±mÄ±n 23 milyon dolara ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.
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DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop, Yemenâ€™e 3 milyon dolarlÄ±k insani yardÄ±m yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
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