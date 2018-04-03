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4 bin Ankara polisi Putin ve Ruhani için alarmda
4 bin Ankara polisi Putin ve Ruhani için alarmda

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı "Suriye" konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı "Suriye" konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak.

Alınan bilgiye göre, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani bugün Ankara'ya gelecek. Her iki lider için Esenboğa Havalimanı'nda geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile kalacakları otellere gidiş için kullanacakları güzergahlarda yaya polisler görev yapacak. Güzergahlar geçiş öncesinde kontrol edilerek araç ve yaya trafiğinden arındırılacak. Geçişler öncesinde üst geçitlerde yaya trafiği engellenecek.

Ankara'da iki gün sürecek temasları sırasında Putin ve Ruhani'nin konaklayacakları otellerde de geniş güvenlik önlemleri alındı. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, ziyaret süresince otel çevresi ile buralara açılan sokak ve caddelerde de önlemler sürecek. Çevre sokaklarda oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecek.

Öte yandan liderlerin güzergahları ile kalacakları otellerin çevresindeki yüksek binalarda özel harekat timleri görev yapacak. Putin ve Ruhani'nin güvenliğini iki gün süreyle toplam 4 bin polis sağlayacak.



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