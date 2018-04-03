13:20, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ruhani'nin Rus yapÄ±mÄ± Telegram'la baÅŸÄ± dertte

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ran Sanal Alem YÃ¼ksek Konseyi Genel Sekreteri Ebulhasan Firuzabadi, CumhurbaÅŸkanÄ± Hasan Ruhani'nin Telegram baÅŸta olmak Ã¼zere Ã¼lkede kullanÄ±lan yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n tekelleÅŸmesinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§ilmesi talimatÄ± verdiÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°ran devlet televizyonuna konuÅŸan Firuzabadi, Ruhani'nin Telegram'Ä± yasaklamak yerine yerli uygulamalarÄ±n geliÅŸtirilmesi suretiyle tekelinin kÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸini belirtti.

Ruhani'nin yabancÄ± mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n tekelleÅŸmesinin Ã¶nlenmesi talimatÄ± verdiÄŸini aktaran Firuzabadi, Telegram'a aÄŸÄ±r suÃ§lamalar yÃ¶neltti.

TELEGRAM "SAADET ZÄ°NCÄ°RÄ°" MÄ°?

Telegram'Ä±n sanal kripto para birimleriyle iÅŸlem yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, piramit sistemine (saadet zinciri) dayanan bir ÅŸirkete dÃ¶nÃ¼ÅŸmekte olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼ren Firuzabadi, "Telegram, hiÃ§bir zaman Ä°ran'da temsilcilik aÃ§ma giriÅŸiminde bulunmadÄ±. Telegram Ã¶zel sektÃ¶rle Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± istemedi. Telegram, Ã¼lkedeki Ã¶zel sektÃ¶rÃ¼n dÃ¼ÅŸmanÄ±dÄ±r, izlediÄŸi yol Ä°ran'Ä±n milli parasÄ±nÄ± zayÄ±flatmaktadÄ±r." dedi.

Firuzabadi, "Soroush" adlÄ± yerli bir uygulama geliÅŸtirildiÄŸini hatÄ±rlatarak, "Telegram'Ä±n ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± sorunlar nedeniyle kesinlikle yerli bir mesajlaÅŸma uygulamasÄ±na sahip olmaya karar verdik." diye konuÅŸtu.

Ã–te yandan konuyla ilgili ilk kez konuÅŸan Ä°ran CumhurbaÅŸkanÄ± Ruhani, "Yerli yazÄ±lÄ±mlar ve mesajlaÅŸma uygulamalarÄ±nÄ±n geliÅŸtirilmesindeki amacÄ±mÄ±z filtrelemek ya da yasaklamak deÄŸil, tekelleÅŸmenin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mektir." dedi.

Ä°ran Meclisi Ulusal GÃ¼venlik ve DÄ±ÅŸ Politika Komisyonu BaÅŸkanÄ± Alaaddin Burucerdi, cumartesi gÃ¼nÃ¼ yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada Ã¼lkedeki en popÃ¼ler mobil mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Telegram'Ä±n yerine "milli gÃ¼venlik" gerekÃ§esiyle "Soroush" adlÄ± yerli bir uygulamanÄ±n kullanÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Telegram'Ä±n 80 milyon nÃ¼fusa sahip Ä°ran'da yaklaÅŸÄ±k 40 milyon kiÅŸi tarafÄ±ndan kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

DÃ¼nyanÄ±n en popÃ¼ler anlÄ±k mesajlaÅŸma uygulamalarÄ± arasÄ±nda yer alan ve kurucusu Rus Pavel Durov olan Telegram, TON (Telegram Open Network) adÄ±nÄ± verdiÄŸi bir platform ile yeni nesil kripto para birimi oluÅŸturmuÅŸtu. TON adÄ± verilen bu sisteme dahil olmak isteyen yatÄ±rÄ±mcÄ±lar, "Gram" olarak adlandÄ±rÄ±lan kripto paradan satÄ±n alabiliyor.