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15:46, 03 Nisan 2018 SalÄ±
Irak
13:20, 03 Nisan 2018 SalÄ±

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KerkÃ¼k'teki Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi bitiyor
KerkÃ¼k'teki Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi bitiyor

KerkÃ¼k merkezindeki Hadra Mahallesi'nde inÅŸa edilen 500 kiÅŸi kapasiteli caminin yapÄ±mÄ±nda son aÅŸamaya gelindi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Irak'Ä±n KerkÃ¼k kentinde yaklaÅŸÄ±k bir yÄ±l Ã¶nce yapÄ±mÄ±na baÅŸlanan Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi'nin ramazan ayÄ±nda ibadete aÃ§Ä±lmasÄ± planlanÄ±yor.

KerkÃ¼k merkezindeki Hadra Mahallesi'nde inÅŸa edilen 500 kiÅŸi kapasiteli caminin yapÄ±mÄ±nda son aÅŸamaya gelindi.

Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi'nin imam ve hatibi Abdulrezzak HÃ¼rmÃ¼zlÃ¼, "KerkÃ¼k'te dedelerimiz ve ecdatlarÄ±mÄ±zdan Ã¶nemli bir isim iÃ§in bu camiyi burada inÅŸa etmekten daha gurur verici bir ÅŸey olamaz." dedi.

HÃ¼rmÃ¼zlÃ¼, mahallenin en geniÅŸ ve gÃ¶rkemli camisine hÃ¼kÃ¼mdarlÄ±ÄŸÄ± dÃ¶neminde bir karÄ±ÅŸ vatan topraÄŸÄ±ndan taviz vermeyen AbdÃ¼lhamid Han adÄ±nÄ± vermenin boyunlarÄ±nÄ±n borcu olduÄŸunu sÃ¶yledi.

Caminin Ã¶zellikleri hakkÄ±nda bilgi veren HÃ¼rmÃ¼zlÃ¼, "Kent merkezinde 1 buÃ§uk dÃ¶nÃ¼mlÃ¼k arazi Ã¼zerinde inÅŸa edilen cami 500 kiÅŸi kapasiteli olacaktÄ±r. Camide salon, Kur'an kurslarÄ± ve Ã¶zellikle bayanlara Ã¶zel ibadet yeri tahsis edilmiÅŸtir." diye konuÅŸtu.

KerkÃ¼k'teki Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi'nin yapÄ±m masraflarÄ±nÄ± sadece hayÄ±rseverler karÅŸÄ±lÄ±yor.



Ä°lgili Konular KerkÃ¼k Ä±rak Sultan AbdÃ¼lhamid Han Camisi
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