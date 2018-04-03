Fransa'da grevler yÃ¼zÃ¼nden

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Fransa'da demiryolu, havacÄ±lÄ±k, Ã§Ã¶p toplama ve enerji sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ile Ã¶ÄŸrenciler tarafÄ±ndan dÃ¼zenlenen ve "kara salÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan grev ve gÃ¶steriler baÅŸladÄ±.
Demiryolu reformu tasarÄ±sÄ±nÄ± protesto amacÄ±yla Ã¼lkenin en bÃ¼yÃ¼k sendikalarÄ± tarafÄ±ndan desteklenen Ulusal Demiryolu Ä°ÅŸletmesi SNCF'de bugÃ¼n baÅŸlayan ve 28 Haziran'a kadar sÃ¼recek greve yoÄŸun katÄ±lÄ±m oldu.
SNCF yÃ¶netimi, ÅŸirket Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yÃ¼zde 48'inin, makinistlerin yÃ¼zde 77'sinin greve katÄ±ldÄ±klarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Ãœlkede ÅŸehirler arasÄ± ulaÅŸÄ±mÄ±n bel kemiÄŸi olarak gÃ¶sterilen hÄ±zlÄ± trenlerin (TGV) sadece yÃ¼zde 12'sinin sefere Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± grev nedeniyle yÃ¼z binlerce kiÅŸi sabahÄ±n erken saatlerinden itibaren trenlerde yer bulmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±.
Paris ve Ã§evresinde bulunan banliyÃ¶lerde sefere Ã§Ä±kan az sayÄ±daki tren, aÅŸÄ±rÄ± yoÄŸunluk nedeniyle hareket edemezken, polis ve jandarma ekipleri yolcularÄ± trenden uzaklaÅŸtÄ±rmak iÃ§in mÃ¼dahalede bulundu.
DemiryollarÄ±ndaki reform yasasÄ±yla devlet memurluÄŸuna benzer ayrÄ±calÄ±klÄ± haklarÄ±nÄ±n ellerinden alÄ±nacaÄŸÄ± ve demiryollarÄ±nÄ±n Ã¶zelleÅŸtirileceÄŸi kaygÄ±sÄ±yla grev kararÄ± alan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n bu grevinin kuruma gÃ¼nlÃ¼k maliyetinin 20 milyon avro civarÄ±nda olacaÄŸÄ± kaydedildi.
UlaÅŸtÄ±rma BakanÄ± Elisabeth Borne, grev nedeniyle Ã¼lkenin 3 ay sÃ¼recek bir karmaÅŸaya sokulduÄŸunu kaydederek hÃ¼kÃ¼metin geri adÄ±m atmayacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DemiryollarÄ±ndaki grev ve sefer iptalleri nedeniyle Fransa ile diÄŸer Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±ndaki ulaÅŸÄ±mÄ±n da bÃ¼yÃ¼k oranda aksayacaÄŸÄ± bildirildi. Ä°ptaller nedeniyle Fransa ile Almanya, Ä°sviÃ§re, Ä°talya ve Ä°spanya arasÄ±ndaki demiryolu ulaÅŸÄ±mÄ±nÄ±n durma noktasÄ±na geleceÄŸi belirtildi.
AÄ°R FRANCE VE Ã‡Ã–P TOPLAMA SEKTÃ–RÃœ DE GREVDE
Daha Ã¶nce 22 ve 23 Mart'ta greve giden ulusal havayolu ÅŸirketi Air France Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± da Ã§alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve Ã¼cretlere yÃ¼zde 6 zam talebiyle yeniden grev kararÄ± aldÄ±. 3 ve 7 Nisan'da ilan edilen greve son alÄ±nan kararla 10 ve 11 Nisan da eklenerek 4 gÃ¼n greve yapÄ±lacaÄŸÄ± ifade edildi.
Ãœlkede Ã§ok sayÄ±da sendikaya baÄŸlÄ± Ã§Ã¶p toplama ve iÅŸleme Ã§alÄ±ÅŸanÄ± da bugÃ¼nden itibaren sÃ¼resiz greve baÅŸladÄ±. Paris ve Ã§evresinde Ã§ok sayÄ±da Ã§Ã¶p toplama ve iÅŸleme merkezinde greve yoÄŸun katÄ±lÄ±m saÄŸlanÄ±rken, Ã§Ã¶p kamyonu ve konteynÄ±rlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu depolarÄ±n Ã¶nÃ¼nde toplanan Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n, dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± engellediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
Demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n grev ve gÃ¶steri kararÄ±na bir destek de enerji sektÃ¶rÃ¼nden geldi. Ã‡alÄ±ÅŸma ÅŸartlarÄ± ve Ã¼cret politikalarÄ±nÄ±n iyileÅŸtirilmesi amacÄ±yla 3 aylÄ±k grev kararÄ± alan elektrik ve gaz iÅŸletmeleri Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±, hÃ¼kÃ¼metin reform paketleri ve Ã¶zelleÅŸtirme hedefleriyle Ã¼lkede aylar sÃ¼recek bir kaosun kapÄ±sÄ±nÄ± araladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ilan etti. Bu Ã§erÃ§evede sÃ¼recek grevlerin daha sonra Ã¼lke Ã§apÄ±nda kitlesel gÃ¶sterilere dÃ¶nÃ¼ÅŸeceÄŸi de kaydedildi.
Fransa'da Ã§eÅŸitli sektÃ¶rlerde grev dalgasÄ± yayÄ±lÄ±rken, eÄŸitim ve Ã¼niversiteye giriÅŸ alanÄ±nda getirilen dÃ¼zenlemeleri protesto amacÄ±yla Ã¶ÄŸrencilerin baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± eylemler de yayÄ±lÄ±yor. Ã‡ok sayÄ±da ÅŸehirde bir sÃ¼redir devam eden kampÃ¼s ve dersliklerde oturma eylemi ve dersleri engelleme ÅŸeklindeki protestolar nedeniyle 50'ye yakÄ±n Ã¼niversitede eÄŸitimin aksadÄ±ÄŸÄ± veya gÃ¼Ã§lÃ¼kle verilebildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
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Fransa'da bugÃ¼n baÅŸlayan grev ve gÃ¶steriler nedeniyle baÅŸta Paris olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da ÅŸehirde binlerce kilometre araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Åžehirler arasÄ± ve banliyÃ¶ tren seferlerinde bÃ¼yÃ¼k aksaklÄ±klar yaÅŸanÄ±yor. "Kara salÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan grev ve gÃ¶sterilere demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Air France, Ã§Ã¶p toplama, enerji sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla Ã¶ÄŸrenciler katÄ±lÄ±yor
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