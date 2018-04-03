14:18, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Eski G. Kore lideri Park'Ä±n karar duruÅŸmasÄ± canlÄ± yayÄ±nlanacak





GÃ¼ney Kore'de, yolsuzluk ve yetkilerini kÃ¶tÃ¼ye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanmasÄ±na mahkeme onay verdi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Yonhap ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Seul Merkez BÃ¶lge Mahkemesi, eski GÃ¼ney Kore Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin davasÄ±yla ilgilenen 3 yargÄ±cÄ±n, kamu Ã§Ä±karlarÄ± gibi Ã§eÅŸitli faktÃ¶rleri gÃ¶z Ã¶nÃ¼ne alÄ±narak, cuma gÃ¼nÃ¼ cezanÄ±n aÃ§Ä±klanacaÄŸÄ± duruÅŸmanÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanmasÄ±na onay verdiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Mahkemenin, duruÅŸma salonunda dÃ¼zeni saÄŸlamak ve medyanÄ±n aÅŸÄ±rÄ± ilgisinin Ã¶nÃ¼ne geÃ§mek iÃ§in gÃ¶rÃ¼ntÃ¼yÃ¼ kendi araÃ§larÄ±yla servis edeceÄŸi kaydedildi. SavcÄ±lÄ±k, eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park iÃ§in 30 yÄ±l hapis cezasÄ± talep ediyor. Park'Ä±n ve savcÄ±larÄ±n, cuma gÃ¼nÃ¼ verilecek kararÄ±n ardÄ±ndan temyize baÅŸvurma hakkÄ± bulunuyor. Eski Devlet BaÅŸkanÄ±'nÄ±n, MayÄ±s 2013 ve EylÃ¼l 2016 dÃ¶neminde Ulusal Ä°stihbarat Servisinden (NIS) toplam 3,43 milyon dolar rÃ¼ÅŸvet aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren savcÄ±lÄ±k, Ã¼Ã§ istihbarat ÅŸefinin Park'a her ay para verdiÄŸini belirlemiÅŸti. SavcÄ±lÄ±k, yÄ±l baÅŸÄ±nda Park'a yÃ¶nelik rÃ¼ÅŸvet ve zimmete para geÃ§irme suÃ§lamalarÄ±nÄ± iddianameye eklemiÅŸti. Park'Ä±n GÃ¼ney Kore'de gÃ¶revinden azledilen ilk devlet baÅŸkanÄ± olmasÄ±na yol aÃ§an skandal, yakÄ±n dostu Choi Soon-sil'in, resmi gÃ¶revi bulunmamasÄ±na raÄŸmen devlet iÅŸlerine mÃ¼dahil olduÄŸunun, Park ile iliÅŸkisini kullanarak iÅŸ adamlarÄ±nÄ± bazÄ± vakÄ±flara baÄŸÄ±ÅŸ yapmaya zorladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±yla patlak vermiÅŸti. GÃ¼ney Kore Parlamentosu, 9 AralÄ±k 2016'da Park hakkÄ±nda soruÅŸturma aÃ§Ä±lmasÄ±na karar vermiÅŸti. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart 2017'de Park'Ä±n devlet baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revinden azledilmesine hÃ¼kmetmiÅŸti. Park, 30 Mart 2017'den bu yana Seul Merkez BÃ¶lge Mahkemesi'nde tutuklu yargÄ±lanÄ±yor.

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