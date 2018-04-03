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Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.



İlgili Konular Türkiye rusya Hulusi Akar Gerasimov
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