14:23, 03 Nisan 2018 Salı

Genelkurmay Başkanı Akar, Rus mevkidaşı Gerasimov ile görüştü





Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştüğü bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı'nda bir araya geldi.

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