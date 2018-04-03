GÃ¼ncelleme: 14:47, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Yunanistan'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼ tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

YaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren ekonomik krizin hÃ¼kÃ¼m sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ Yunanistan'da,Â Ã¼cretlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve iÅŸsizlik nedeniyle yabancÄ± Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ eden doktor sayÄ±sÄ± rekor dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±.

Atina Doktorlar DerneÄŸi (Ä°SA) BaÅŸkanÄ± Yorgos Patulis, Ã§eÅŸitli saÄŸlÄ±k kurumlarÄ± temsilcilerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, yaklaÅŸÄ±k 9 yÄ±ldÄ±r sÃ¼ren ekonomik krizin Ã¶zellikle saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼nÃ¼ derinden etkilediÄŸini belirterek, Ã¼cretlerdeki dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ ve iÅŸsizlik nedeniyle yabancÄ± Ã¼lkelere gÃ¶Ã§ eden doktor sayÄ±sÄ±nÄ±n rekor dÃ¼zeye ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Patulis, Yunanistan'da iÅŸsiz doktor oranÄ±nÄ±n yÃ¼zde 28'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, son 5 yÄ±lda her yÄ±l ortalama bin 500 doktorun yabancÄ± Ã¼lkelerde hizmet vermek iÃ§in belge talebinde bulunduÄŸunu ifade ederek, "Bu bir rekor. Doktorlar Ã¼lkeyi terk ediyor." dedi.

Patulis, saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ndeki reformlarÄ±n sorunlarÄ± Ã§Ã¶zmek yerine daha da zorlaÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatarak, SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n sektÃ¶rdeki kritik meselelere gerekli ciddiyeti gÃ¶stermediÄŸini savundu.

HÃ¼kÃ¼metin bu alandaki uygulamalarÄ±nÄ±n ve Ã¼cretlere getirilen kÄ±sÄ±tlamalarÄ±n doktorlarÄ±n Yunan SaÄŸlÄ±k Sistemi'nden (EOPYY) uzaklaÅŸmasÄ±na neden olduÄŸunu ileri sÃ¼ren Patulis, "BakanlÄ±k doktorlara ve vatandaÅŸlara ikinci sÄ±nÄ±f vatandaÅŸ muamelesi yapÄ±yor. En iyi beyinleri gÃ¶Ã§e zorlayarak insanlarÄ±n kaliteli saÄŸlÄ±k hizmetlerinden mahrum kalmasÄ±na neden oluyor. Doktor olmadan saÄŸlÄ±k olmayacaÄŸÄ±nÄ± herkesin anlamasÄ± lazÄ±m." ifadelerini kullandÄ±.