15:02, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°srail askerleri trafik kazasÄ± yapan Filistinliyi ÅŸehit etti





Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da kazayla otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpan Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle vurarak ÅŸehit ettiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°srail askerleri, BatÄ± Åžeria'da kazayla otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpan Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle vurarak ÅŸehit etti.Â Â Ä°srail'in "Maarif" gazetesinin haberine gÃ¶re, Ariel Yahudi iÅŸgal biriminde kaza ile otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpan 30 yaÅŸlarÄ±ndaki bir Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Ä°srail askerleri tarafÄ±ndan aÃ§Ä±lan ateÅŸ sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetti. Kazada durakta bulunan kiÅŸilerden Ã¶len ya da yaralananÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±, gÃ¼venlik birimlerinin olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± kaydedildi. Â

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