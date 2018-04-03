15:14, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Fiji "korkutucu bir dÃ¶neme" girdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BBC'nin haberine gÃ¶re, Fiji BaÅŸbakanÄ± Frank Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardÄ±ndan Ã¼lkenin, aÅŸÄ±rÄ± hava koÅŸullarÄ±nda "korkutucu bir dÃ¶neme" girdiÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu.

"Åžu an bu aÅŸÄ±rÄ± hava olaylarÄ±ndan dolayÄ± neredeyse sabit bir tehdit altÄ±ndayÄ±z." diyen Bainimarama, bÃ¶lgedeki gÃ¼Ã§lÃ¼ siklonlarÄ±n iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin bir sonucu olarak daha ÅŸiddetli hale geldiÄŸini ifade etti.

"HALKIMIZ HAYATTA KALMA MÃœCADELESÄ° VERÄ°YOR"

Bainimarama, â€œBu krize doÄŸrudan karÅŸÄ± koymak iÃ§in tÃ¼m dÃ¼nyaya yÃ¼ksek sesle ve net mesaj vermemiz gerekiyor. Millet olarak, yaklaÅŸmakta olan korkutucu yeni dÃ¶neme karÅŸÄ±lÄ±k mukavemet oluÅŸturmaya baÅŸlÄ±yoruz. Ä°klim deÄŸiÅŸikliÄŸinin neden olduÄŸu Ã¶lÃ¼mcÃ¼l siklonlar nedeniyle halkÄ±mÄ±z, hayatta kalma mÃ¼cadelesi veriyor." dedi.

Fiji'ye baÄŸlÄ± Viti Levu AdasÄ±'nda hafta sonu etkili olmaya baÅŸlayan birinci kategorideki tropikal Josie siklonunun yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± su taÅŸkÄ±nlarÄ±nda ilk belirlemelere gÃ¶re 4 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸti.

Pasifik Ã¼lkelerinden Fijiâ€™yi Åžubat 2016'da 325 kilometre hÄ±zla vuran Winston KasÄ±rgasÄ±â€™nda 44 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ, on binlerce kiÅŸi evsiz kalmÄ±ÅŸtÄ±. KasÄ±rganÄ±n verdiÄŸi maddi hasarÄ±n 360 milyon dolar olduÄŸu aÃ§Ä±klanmÄ±ÅŸtÄ±.

BaÅŸbakan Bainimarama, kasÄ±m ayÄ±nda Almanya'nÄ±n Bonn kentinde yapÄ±lan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Ä°klim KonferasÄ±'nda da iklim deÄŸiÅŸikliÄŸiyle ilgili uyarÄ±larÄ±nÄ± ve Ã¼lkesinin yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± felaketleri dile getirmiÅŸti.

Bilim adamlarÄ±, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin ÅŸiddetli hava olaylarÄ± sÄ±klÄ±ÄŸÄ±nÄ± artÄ±rdÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret ediyor.