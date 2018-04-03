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Rusya Devlet Başkanı Putin, Beştepe'de
Rusya Devlet Başkanı Putin, Beştepe'de

Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 15.12'de Esenboğa Havalimanı'na indi. 

Putin'i havalimanında Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov ve Rusya Büyükelçiliği yetkilileri ile Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Merkez Komutanı Tuğgeneral Mehmet Kip karşıladı.

Putin, karşılamanın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne hareket etti.

Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Video konferans yoluyla Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni'ne katılacak Erdoğan ve Putin, baş başa görüşecek.

Görüşmenin ardından Erdoğan ile Putin'in eş başkanlığında, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 7. toplantısı gerçekleştirilecek.

ÜDİK Toplantısı ile yapılacak anlaşmaların imza töreninin ardından Erdoğan-Putin ortak basın toplantısı düzenlenecek ve daha sonra Erdoğan, Putin onuruna akşam yemeği verecek.​

Putin yarın da Ankara'da düzenlenecek Suriye konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'ne katılacak.

 



İlgili Konular Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi Erdoğan Türkiye rusya
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