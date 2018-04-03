Vladimir Putin Türkiye'de

Bahçeli'den Fransa'ya eleştiri

MHP lideri Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde yaptığı YPG açıklaması ile ilgili "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." ifadesini kullandı