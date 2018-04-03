Almanya'da başörtülü siyasetçi Kılıç, aşırı sağcıların hedefi

Almanya’nın Neumünster kentinde 6 Mayıs’ta yapılacak belediye meclis üyeliği seçimi için Hür Demokrat Parti'nin (FDP) Vicelinviertel’den aday gösterdiği Aygül Kılıç, başörtüsü nedeniyle aşırı sağcıların hedefi oldu.
Aşırı sağcı Nasyonal Demokrat Parti (NPD) ve Almanya için Alternatif Partisi (AfD) yanlıları, seçim afişlerinde başörtülü resmi kullanılan Kılıç için sosyal medyada, ''Temizlikçi kadından aday olmaz“, ''Almanca bilmeyen aday'', ''Onu istemiyoruz'' gibi küçük düşürücü ve hakaret içerikli mesajlar paylaştı.
FDP ise resmi internet sitesinde ''İlerici ve liberal insanlar, başka kültür, din ve milliyetlere tabi olanlara ne giyeceklerini tavsiye etmeyen veya zorla kabul ettirmeyen insanlardır.” şeklinde bir açıklama yaparak Kılıç’a destek oldu.
FDP Genel Başkan Vekili Wolfgang Kubicki, Alman medyasına yaptığı açıklamada, ''Başörtüsü takan veya takmayan Müslüman bir adaya hakaret edenlerin cehenneme kadar yolu var. Kendi değerlerimize ihanet etmektense oylarımızdan feragat ederiz." ifadelerini kullandı.
Belediyeye ait bir kreşte bir yıldır eğitmen olarak çalışan Kılıç da yaptığı açıklamada, Almanya'da yaşayan yabancılar ve Müslümanlar olarak siyasetin içinde daha çok yer almaları ve kendilerini Alman toplumuna daha doğru yansıtmak için mücadele etmeleri gerektiğini belirtti.
Başörtülü bir aday olarak tepki almaya hazırlıklı olduğuna işaret eden Kılıç, "Ama sadece Neumünster çevresinde beni seçim malzemesi yaparlar sanıyordum. Bu konu çok büyüdü ve Almanya çapına yayıldı. Çirkin ve ırkçı hakaretlere üzülsem de bu tür baskılar beni yıldırmayacak." dedi.
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Almanya’nın Neumünster kentindeki belediye meclis üyeliği seçimi için Hür Demokrat Parti'nin Vicelinviertel’den aday gösterdiği Kılıç, başörtüsü nedeniyle aşırı sağcıların hedefi durumunda.
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