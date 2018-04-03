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Eski HDP Milletvekili Besime Konca hakkında yakalama kararı
Eski HDP Milletvekili Besime Konca hakkında yakalama kararı

HDP öncülüğünde gerçekleştirilen Siirt'teki Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Konca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, HDP öncülüğünde 21 Mart'ta gerçekleştirilen Nevruz etkinliğinde örgüt propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Besime Konca ile HDP İl Başkan Yardımcısı Necibe İlhan'ın da bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda İlhan'ın da aralarında bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Firari Konca ile diğer şüphelinin yakalanmasına çalışılıyor.



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