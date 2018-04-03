16:00, 03 Nisan 2018 Salı

Bölgenin dikkat merkezi Azerbaycan’a yöneldi

İbrahim Ali - Bakü

11 Nisan erken başkanlık seçimleri öncesinde Azerbaycan’ın stratejik konumu ve önemi farklı küresel aktörler tarafından yeniden öne çıkarılmaya başladı. Her ne kadar sonucu önceden belli olsa da – yerel kaynaklar ve uluslararası merkezler İlham Aliyev’in yeniden başkan seçileceğine dair hemfikir – seçim öncesinde hem iktidar cephesinde hem de ortak aday konusunda anlaşma sağlayamayarak seçime katılmama kararı alan muhalifler tarafından ülkenin geleceğini yakından ilgilendiren önemli siyasi, askeri ve ekonomik açıklamalar yapılmaya devam ediyor.

İktidar çevresi her seçim öncesinde olduğu gibi bu seçimlerde de özellikle Karabağ konusunu ve Ermenistan işgali altındaki diğer toprakların kurtarılacağına dair açıklamalarını sertleştiriyor. Rakamlar üzerinde büyük ve inanılmaz bir ekonomik büyümenin kaydedildiği, hatta ülkenin farklı alanlarda Almanya, Norveç, ABD gibi ülkelerin dahi önünde olduğu savunuluyor.

Burada dikkat çeken en önemli husus hiç kuşkusuz Rusya seçimlerine paralel olarak Azerbaycan’da da seçimlerin erkene alınması. Her ne kadar 1991 yılında SSCB tarih sahnesine gömülse de Kremlin sarayı özellikle de Vladimir Putin, iktidara gelmesi ile beraber eski sömürü bölgelerinden vazgeçmeyeceğini her platformda dile getirmekten geri durmuyor. Sadece Güney Kafkasya’da değil bölgenin kilit ülkesi konumunda bulunan Azerbaycan üzerinde de Rusya tehdidi sürekli açık bir şekilde hissedilmekte.

Bölge analistleri Kırım’ı Ukrayna’dan kopararak önemli bir hamlede bulunan, buna ilaveten Suriye’de aktif rol alan, Türkiye’de darbe girişiminin önlenmesinde AK Parti hükümetine ve bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yardım eden Vladimir Putin’in Batı ile yeni bir “soğuk savaşın” eşiğine geldiği bir dönemde çok daha güçlü hamlelere hazırlandığını öne sürüyor.

Rusya’nın son 300 yıllık tarihine göz atıldığı zaman bu iddiaların temelsiz olmadığı anlaşılacak. Petro ile beraber büyük bir yükselişe geçen Çarlık Rusyası girdiği büyük savaşların neredeyse tamamını kazanarak büyümeye devam etmişti. En önemlisi ise en zayıf gözüktüğü dönemlerde dahi kendi toprakları dışında savaşa girerek kazanma özelliğine sahip olması. Geçmişte birçok imparatrolukların yaptığı gibi Kremlin Sarayı, savaşı kendi topraklarının dışına atmayı başarmıştı. Ekonomik baskılara rağmen Rusya büyük askeri gücünü küresel ve bölgesel aktörlere karşı kullanmaktan geri durmayacak.

Yeni bir savaş beklentisi

Rus analistler Ukrayna savaşı öncesinde Kremlin sarayının yurt dışı operasyonlarına hazırlandığına dair iddıalarını sıklaştırmış ve hedef ülkenin Azerbaycan olabileceğine dair tahminde bulunmuştu. Azerbaycan basını uzun bir dönem bu tahminlerle çalkalanmış, hatta Rusya yanlısı çevreler aktif bir şekilde ayaklanarak “Yeni SSCB” çığlıkları atmaya başlamıştı. Başkanlık seçimlerinden sonra Rusya yeni bir “çılgınlık” yapabilir, Abhazya ve Güney Osetya’nın olduğu gibi işgal altındaki Karabağ’ın da “özgürlüğünün” tanınmasına dair karar alabilir. Bu karar sonrası kuşkusuz 2016 yılının Nisan ayında yapılan askeri operasyonların benzerinin yapılabileceği tahmin edilebilir. Hatırlanacağı üzere Nisan askeri harekatı neredeyse Karabağ’ın işgalden kurtarılması ile sonuçlanabilirdi. Ancak Kremlin Sarayı'nın sert uyarılarından sonra operasyon durduruldu ve Azerbaycan askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Sadece stratejik öneme haiz birkaç mevzi yeniden kazanılmış oldu.