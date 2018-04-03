15:59, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°dlib'de sivillere yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor





Beyaz Baretliler mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Ä°dlibÂ Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mustafa Hac Yusuf, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ã–ÄŸle saatlerinde Ä°dlib ilinin kÄ±rsalÄ±ndaki sivil yerleÅŸim yerleri savaÅŸ uÃ§aklarÄ± ile yoÄŸunÂ hava saldÄ±rÄ±sÄ±Â altÄ±nda kaldÄ±." dedi. Yusuf, Ä°dlib'in Ariha ilÃ§esindeki pazar yeri saldÄ±rÄ±sÄ±nda 2 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 7 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Kurin kÃ¶yÃ¼nde ise 4 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, 3 kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. Sivil Savunma ekipleri, arama-kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ederken, saldÄ±rÄ±da yerleÅŸimlerin bÃ¼yÃ¼k zarar gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi. Suriyeli muhaliflere ait uÃ§ak gÃ¶zlemevi tarafÄ±ndan sosyal medya aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da "HÄ±meymim ÃœssÃ¼'nden havalanan Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Ariha, Kurin,Urim El Cuz ev El Bara bÃ¶lgelerine hava saldÄ±rÄ±sÄ± dÃ¼zenledi." denildi. Son bir ayda Ä°dlib ve Hama bÃ¶lgelerindeki sivil yerleÅŸimlere dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 118 sivil hayatÄ±nÄ± kaybetti, 120 sivil yaralandÄ±.

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