16:18, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Almanya Somali'den Ã§ekildi





Almanya'nÄ±n, Avrupa BirliÄŸi askeri eÄŸitim misyonu kapsamÄ±nda Somali'de bulunan askerlerini geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla geri Ã§ektiÄŸi bildirildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Almanya, AB askeri eÄŸitim misyonu kapsamÄ±nda Somali'de bulunan askerlerinin gÃ¶rev sÃ¼resini uzatmadÄ±. Almanya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n internet sitesinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Almanya'nÄ±n 2010'dan bu yana sÃ¼rdÃ¼rÃ¼len eÄŸitim misyonu gÃ¶revininin sonlandÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. DiÄŸer Ã¼lkelerin misyonlarÄ±na devam ettiÄŸi hatÄ±rlatÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 12 Ã¼lke ve toplam 180 askerden oluÅŸan eÄŸitim misyonunda Almanya'nÄ±n 20 kiÅŸilik kotasÄ± bulunduÄŸu ancak bunun 12'sini kullandÄ±ÄŸÄ± ifade edildi. AÃ§Ä±klamada, bugÃ¼ne kadar 5 bin 600 Somali askerine eÄŸitim verildiÄŸi kaydedildi.

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