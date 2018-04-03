16:27, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan KeÅŸmir'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±Â (Ä°Ä°T) Genel SekreterliÄŸi'nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°ÅŸgalci Hindistan gÃ¼Ã§lerinin, 1 Nisan Pazar gÃ¼nÃ¼Â Cammu KeÅŸmirÂ bÃ¶lgesinin farklÄ± yerlerinde rastgele ateÅŸ aÃ§masÄ± ve bunun sonucunda en az 17 masum sivilin hayatÄ±nÄ± kaybetmesini kÄ±nÄ±yoruz." ifadeleri kullanÄ±ldÄ±.

Ä°Ä°T Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, uluslararasÄ± toplumu, Ä°Ä°T ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler GÃ¼venlik Konseyi'nin ilgili kararlarÄ± doÄŸrultusunda KeÅŸmir sorununa adil ve kalÄ±cÄ± bir Ã§Ã¶zÃ¼m saÄŸlamadaki rolÃ¼nÃ¼ yerine getirmeye ve bÃ¶lge halkÄ±nÄ±n taleplerine cevap vermeye davet etti.

Hindistan yÃ¶netimine de Ã§aÄŸrÄ±da bulunan Useymin, Ä°Ä°T'nin Cammu KeÅŸmir Ã–zel Temsilcisi liderliÄŸinde baÄŸÄ±msÄ±z bir heyetin bÃ¶lgeye gÃ¶nderilmesi ve bÃ¶ylece gerÃ§eklerin yerinde incelenmesini talep etti.

Genel Sekreter Useymin ayrÄ±ca, bÃ¶lgede Ã§Ä±kan olaylarda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin ailelerine taziyelerini sunarken, yaralÄ±lara da acil ÅŸifa diledi.