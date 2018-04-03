17:16, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Suriye'de binden fazla kiÅŸi daha alÄ±konulmuÅŸ durumda

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Suriye'de mart ayÄ±nda 38'i Ã§ocuk, 110'u kadÄ±n toplam bin 96 kiÅŸi alÄ±konuldu.

SNHR raporunda, bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼Â rejim gÃ¼Ã§lerince olmak Ã¼zere, 38'i Ã§ocuk, 110'u kadÄ±n bin 96 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸu duyuruldu.

Raporda, Esed rejiminin 32'si Ã§ocuk, 108'i kadÄ±n olmak Ã¼zere bin 37 kiÅŸiyi rastgele seÃ§erek alÄ±koyduÄŸu ifade edildi.

DoÄŸu Guta'nÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ ele geÃ§iren rejimin, bu bÃ¶lgenin yer aldÄ±ÄŸÄ± Åžam kÄ±rsalÄ±nda 749 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸu belirtildi.

Rapora gÃ¶re, terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ YPG/PKK 2'si Ã§ocuk biri kadÄ±n olmak Ã¼zere toplam 12 kiÅŸiyi, askeri muhalif gruplar ise 7 kiÅŸiyi alÄ±koydu.

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'Ä±n ise Åžam, Dera ve Deyrizor illerinde kontrol ettiÄŸi bÃ¶lgelerde 4'Ã¼ Ã§ocuk, biri kadÄ±n 21 kiÅŸiyi alÄ±koyduÄŸu kaydedilen raporda, rejim karÅŸÄ±tÄ± silahlÄ± grup Heyet Tahrir Åžam'Ä±n 19 kiÅŸiyi keyfi olarak alÄ±koyduÄŸu bilgilerine yer verildi.

3 AYDA 2 BÄ°N 171 ALIKONULDU

Raporda, bu yÄ±lÄ±n ocak ayÄ±nda 496, ÅŸubat ayÄ±nda ise 579 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸu hatÄ±rlatÄ±larak, son 3 ayda 2 bin 171 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸu aÃ§Ä±klandÄ±.

Raporda, Ã§ocuk ve kadÄ±nlarÄ±n bir an Ã¶nce serbest kalmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±ldÄ±. AyrÄ±ca, alÄ±konulanlar dosyasÄ±nÄ±n BirleÅŸmiÅŸ Milletler tarafÄ±ndan gelecek Cenevre gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinin gÃ¼ndemine alÄ±nmasÄ± istendi.

TÃ¼rkiye, Rusya ve Ä°ran, Astana anlaÅŸmalarÄ± kapsamÄ±nda alÄ±konulanlarÄ±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile ilgili Ã§alÄ±ÅŸma grubu oluÅŸturmuÅŸtu.

Ã‡alÄ±ÅŸma grubu ilk toplantÄ±sÄ±nÄ±, 16 Mart'ta Kazakistan'Ä±n baÅŸkenti Astana'da dÃ¼zenlenen Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda yapmÄ±ÅŸtÄ±. Konu Ã¼zerinde Ã¼Ã§ Ã¼lkenin teknik gÃ¶rÃ¼ÅŸmeleri sÃ¼rÃ¼yor.