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17:30, 03 Nisan 2018 Salı

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Myanmar'dan tekneyle kaçan 56 Arakanlı Malezya'ya ulaştı
Myanmar'dan tekneyle kaçan 56 Arakanlı Malezya'ya ulaştı

56 Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu tekne Malezya kara sularına girdi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Myanmar’daki zulümden kaçan 56 Arakanlı Müslüman Malezya’ya ulaştı.

Donanma Şefi Ahmet Kamarulzaman Ahmet Badaruddin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 56 Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu teknenin Malezya kara sularına girmesinin ardından Langkawi bölgesinde durdurularak kontrol amacıyla bekletildiği bilgisini paylaştı.

Teknedekilerin güvende olduğunu belirten Badaruddin, “Arakanlı Müslümanların sağlık durumları iyi. Sadece aç ve yorgunlar. Onlara gerekli yardımlar yapıldı.” ifadelerini kullandı.

Badaruddin, teknede 19 kadın, 17 erkek ve 20 çocuk sığınmacının bulunduğunu dile getirerek Arakanlı Müslümanların sığınma talebiyle ilgili sürecin göçmen bürosu kontrolünde yasalara uygun olarak devam edeceğini kaydetti.

Myanmar'daki zulümden kaçanları taşıyan teknenin yaklaşık 24 gündür yolda olduğu ve Tayland kara sularında fırtına nedeniyle hasar alarak bozulduğu bildirilmişti.

Tekneye ulaşan Tayland donanması ve balıkçılar, teknenin arızasını gidererek yakıt takviyesi yapmış, sığınmacılara gıda yardımında bulunarak teknenin Malezya’ya doğru tekrar hareket etmesini sağlamıştı.

BM'ye göre, 25 Ağustos 2017'den sonra Arakan'dan kaçmak zorunda kalıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 700 bini aştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtladı.

Arakanlıların topraklarına dönüşü için Myanmar ve Bangladeş hükümetleri arasında imzalanan anlaşma, yerinden edilenlerin durumlarını belgelendirmeleri mümkün olmadığı için uygulamada işlevsiz kalıyor.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.



İlgili Konular malezya arakan Myanmar Arakanlı Müslümanlar
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