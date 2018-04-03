17:25, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Netanyahu'dan AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±ndan geri adÄ±m

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± BinyaminÂ Netanyahu, AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.

Netanyahu, sosyal paylaÅŸÄ±m sitesi Facebook'taki hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin BMMYK ile varÄ±lan anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini belirterek, kararÄ±n Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Aryeh Deri ve sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunan AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin bÃ¼yÃ¼k bir kÄ±smÄ±nÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Tel Aviv GÃ¼ney BÃ¶lgesi sorumlusu ile yapÄ±lan toplantÄ± sonucu alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Ä°lgili taraflarÄ± dinlediÄŸini kaydeden Netanyahu, anlaÅŸmanÄ±n olumlu ve olumsuz yÃ¶nlerini deÄŸerlendirdikten sonra bu kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Netanyahu, sÄ±ÄŸÄ±nma talebinde bulunanlarla ilgili yeni Ã§Ã¶zÃ¼mler aranmaya devam edeceÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izdi.

NETANYAHU: TERÃ–R SALDIRISINDAN DAHA KÃ–TÃœ

Netanyahu geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir aÃ§Ä±klamada, AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerin Ä°srail'e gelmesini "ÅŸiddetli terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ±ndan Ã§ok daha kÃ¶tÃ¼ bir olay" ÅŸeklinde tanÄ±mlamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail meclisi (Knesset), AralÄ±k 2017'de yasa dÄ±ÅŸÄ± sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n Ã¼lkeden zorla Ã§Ä±karÄ±lmasÄ±na izin veren yasayÄ± geÃ§irmiÅŸti. Buna gÃ¶re sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeye "razÄ±" olmayan gÃ¶Ã§menlerin hapse atÄ±lmasÄ± Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼yordu ancak bu uygulama Ä°srail YÃ¼ksek Mahkemesi tarafÄ±ndan durduruldu.