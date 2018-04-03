17:36, 03 Nisan 2018 Salı

Van'da terör örgütüne ait 2 sığınak imha edildi





Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 sığınak imha edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi Erciş ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 2 sığınak kullanılamaz hale getirildi. İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonların aralıksız sürdürüldüğü bildirildi. Bu kapsamda, Erciş ilçesine bağlı Aladağlar bölgesinde "Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ahmet Çelik operasyonu" gerçekleştirildiği kaydedilen açıklamada, teröristlerce kullanıldığı tespit edilen ve içinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp, yüklü miktarda gıda ve yaşam malzemesi ile elektronik malzeme bulunan 2 sığınağın imha edildiği belirtildi. Açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik terörle mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

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