Husiler'den Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine saldÄ±rÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerinin, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki Koalisyon GÃ¼Ã§leri sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Albay Turki el-Maliki, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankerinin, KÄ±zÄ±ldeniz'in uluslararasÄ± karasularÄ±nda Ä°ran destekli Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ±" belirtti.
Maliki, koalisyon gÃ¼Ã§lerine baÄŸlÄ± deniz kuvvetlerinin anÄ±nda mÃ¼dahale etmesi sonucu saldÄ±rÄ±nÄ±n bertaraf edildiÄŸini ancak tankerde hafif bir hasar oluÅŸtuÄŸunu ifade etti.
SÃ¶zcÃ¼ Maliki, Suudi Arabistan'a ait petrol tankerinin koalisyonun deniz kuvvetlerinden bir teknenin eÅŸliÄŸinde yoluna devam ettiÄŸini kaydetti.
BABU'L MENDEB VE KIZILDENÄ°Z TÄ°CARETÄ° HEDEFTE
Bu terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n, Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ± ve KÄ±zÄ±ldeniz'deki uluslararasÄ± ticarete yÃ¶nelik ciddi bir tehlike oluÅŸturduÄŸunu ifade eden Maliki, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"SaldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesinin yanÄ± sÄ±ra Husilerin kontrolÃ¼ndeki Hudeyde LimanÄ±'nÄ±n fÃ¼ze ve silah kaÃ§akÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± ile terÃ¶r saldÄ±rÄ±larÄ± dÃ¼zenlemek amacÄ±yla kullanÄ±lmasÄ± Husiler ve destekÃ§ilerinin bÃ¶lgesel ve uluslararasÄ± gÃ¼venliÄŸe yÃ¶nelik tehdidini gÃ¶steriyor."
Maliki, koalisyon gÃ¼Ã§lerinin, gÃ¼venlik ve istikrarÄ± korumak ve deniz taÅŸÄ±macÄ±lÄ±ÄŸÄ± ile Babu'l Mendeb BoÄŸazÄ± ve KÄ±zÄ±ldeniz'deki dÃ¼nya ticaretinin gÃ¼venliÄŸini saÄŸlamak iÃ§in tÃ¼m imkanlarÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± vurguladÄ±.
Yemen'de darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana baÅŸta baÅŸkent Sana olmak Ã¼zere bazÄ± bÃ¶lgeleri kontrolÃ¼nde tutuyor. Suudi Arabistan Ã¶ncÃ¼lÃ¼ÄŸÃ¼ndeki koalisyon gÃ¼Ã§leri de 2015'ten bu yana meÅŸru yÃ¶netime baÄŸlÄ± gÃ¼Ã§lere destek veriyor.
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Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
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