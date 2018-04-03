18:05, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Ä°dlib'de 8'nci gÃ¶zlem noktasÄ± kuruldu





TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib bÃ¶lgesinde gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan 8'incisi olan 12 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesis edildiÄŸi bildirildi.

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