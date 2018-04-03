DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni Haber PortalÄ±


  •  
  • RSS 
  • Twitter 
  • Facebook 
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
19:21, 03 Nisan 2018 SalÄ±
OrtadoÄŸu
18:05, 03 Nisan 2018 SalÄ±

  • PaylaÅŸ
Ä°dlib'de 8'nci gÃ¶zlem noktasÄ± kuruldu
Ä°dlib'de 8'nci gÃ¶zlem noktasÄ± kuruldu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Genelkurmay BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan, Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib bÃ¶lgesinde gÃ¶zlem noktalarÄ±ndan 8'incisi olan 12 No'lu gÃ¶zlem noktasÄ±nÄ±n tesis edildiÄŸi bildirildi.



Ä°lgili Konular Ä°dlib gÃ¶zlem noktasÄ± Suriye TÃ¼rkiye Ä°dlib Operasyonu
Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.

  • PaylaÅŸ

Bu habere henÃ¼z yorum eklenmedi. Yorum Eklemek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z.

OrtadoÄŸu Haberleri
Avrupa'da 15 bin uÃ§uÅŸ ertelenebilir
Avrupa'da 15 bin uÃ§uÅŸ ertelenebilir

Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
Ä°dlib'de 8'nci gÃ¶zlem noktasÄ± kuruldu
Ä°dlib'de 8'nci gÃ¶zlem noktasÄ± kuruldu

TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Husiler'den Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine saldÄ±rÄ±
Husiler'den Suudi Arabistan'a ait petrol tankerine saldÄ±rÄ±

Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
Myanmar'dan tekneyle kaÃ§an 56 ArakanlÄ± Malezya'ya ulaÅŸtÄ±
Myanmar'dan tekneyle kaÃ§an 56 ArakanlÄ± Malezya'ya ulaÅŸtÄ±

56 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n bulunduÄŸu tekne Malezya kara sularÄ±na girdi
Netanyahu'dan AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±ndan geri adÄ±m
Netanyahu'dan AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menleri sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ±ndan geri adÄ±m

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BMMYK ile yapÄ±lan Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu
Suriye'de binden fazla kiÅŸi daha alÄ±konulmuÅŸ durumda
Suriye'de binden fazla kiÅŸi daha alÄ±konulmuÅŸ durumda

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± aÄŸÄ±, Suriye'de mart ayÄ±nda bin 96 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸunu bildirdi
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan KeÅŸmir'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama
Ä°slam Ä°ÅŸbirliÄŸi TeÅŸkilatÄ±'ndan KeÅŸmir'deki ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ± kÄ±nama

Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± kÄ±nanarak, uluslararasÄ± toplum adil ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
Almanya Somali'den Ã§ekildi
Almanya Somali'den Ã§ekildi

Almanya'nÄ±n, Avrupa BirliÄŸi askeri eÄŸitim misyonu kapsamÄ±nda Somali'de bulunan askerlerini geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla geri Ã§ektiÄŸi bildirildi
Ä°dlib'de sivillere yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor
Ä°dlib'de sivillere yÃ¶nelik hava saldÄ±rÄ±larÄ± sÃ¼rÃ¼yor

Beyaz Baretliler mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ siyasetÃ§i KÄ±lÄ±Ã§ aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi
Almanya'da baÅŸÃ¶rtÃ¼lÃ¼ siyasetÃ§i KÄ±lÄ±Ã§, aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi

Almanyaâ€™nÄ±n NeumÃ¼nster kentindeki belediye meclis Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in HÃ¼r Demokrat Parti'nin Vicelinviertelâ€™den aday gÃ¶sterdiÄŸi KÄ±lÄ±Ã§, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi durumunda.
Fiji quot korkutucu bir dÃ¶neme quot girdi
Fiji "korkutucu bir dÃ¶neme" girdi

Fiji BaÅŸbakanÄ± Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardÄ±ndan Ã¼lkenin, aÅŸÄ±rÄ± hava koÅŸullarÄ±nda "korkutucu bir dÃ¶neme" girdiÄŸini sÃ¶yledi
Ä°srail askerleri trafik kazasÄ± yapan Filistinliyi ÅŸehit etti
Ä°srail askerleri trafik kazasÄ± yapan Filistinliyi ÅŸehit etti

Ä°srail askerlerinin BatÄ± Åžeria'da kazayla otobÃ¼s duraÄŸÄ±na Ã§arpan Filistinli sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ "terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±" olduÄŸu ÅŸÃ¼phesiyle vurarak ÅŸehit ettiÄŸi bildirildi
Yunanistan'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼ tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor
Yunanistan'dan beyin gÃ¶Ã§Ã¼ tÃ¼m hÄ±zÄ±yla devam ediyor

Mali kriz nedeniyle birÃ§ok alanda beyin gÃ¶Ã§Ã¼nÃ¼n devam ettiÄŸi Yunanistan'da, Ã§ok sayÄ±da doktorun saÄŸlÄ±k sektÃ¶rÃ¼ndeki sorunlar ve ekonomik nedenlerden dolayÄ± Ã¼lkeyi terk ettiÄŸi bildirildi
Eski G Kore lideri Park'Ä±n karar duruÅŸmasÄ± canlÄ± yayÄ±nlanacak
Eski G. Kore lideri Park'Ä±n karar duruÅŸmasÄ± canlÄ± yayÄ±nlanacak

GÃ¼ney Kore'de, yolsuzluk ve yetkilerini kÃ¶tÃ¼ye kullanmaktan cezaevinde bulunan eski Devlet BaÅŸkanÄ± Park Geun-hye'nin karar duruÅŸmasÄ±nÄ±n canlÄ± yayÄ±nlanmasÄ±na mahkeme onay verdi.
Fransa'da grevler yÃ¼zÃ¼nden quot kara salÄ± quot baÅŸladÄ±
Fransa'da grevler yÃ¼zÃ¼nden "kara salÄ±" baÅŸladÄ±

Fransa'da bugÃ¼n baÅŸlayan grev ve gÃ¶steriler nedeniyle baÅŸta Paris olmak Ã¼zere Ã§ok sayÄ±da ÅŸehirde binlerce kilometre araÃ§ kuyruÄŸu oluÅŸtu. Åžehirler arasÄ± ve banliyÃ¶ tren seferlerinde bÃ¼yÃ¼k aksaklÄ±klar yaÅŸanÄ±yor. "Kara salÄ±" olarak adlandÄ±rÄ±lan grev ve gÃ¶sterilere demiryolu Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra Air France, Ã§Ã¶p toplama, enerji sektÃ¶rÃ¼ Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±yla Ã¶ÄŸrenciler katÄ±lÄ±yor
Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m
Avustralya'dan Yemen'e insani yardÄ±m

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bishop, Yemenâ€™e 3 milyon dolarlÄ±k insani yardÄ±m yapacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Haberler

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±
TSK'dan Ä°dlib'e dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ gÃ¶zlem noktasÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na askeri sevkiyat

Afrin'in Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrol saÄŸlandÄ±
Afrin'in Ali Bekki kÃ¶yÃ¼nde kontrol saÄŸlandÄ±

Ã‡avuÅŸoÄŸlu: ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m
Ã‡avuÅŸoÄŸlu ABD ile gÃ¶rÃ¼ÅŸebilmemiz iÃ§in Ã¶nce gÃ¼veni tesis etmemiz lazÄ±m

Kremlin'den "Zeytin DalÄ± HarekatÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±
Kremlin'den quot Zeytin DalÄ± HarekatÄ± quot aÃ§Ä±klamasÄ±

Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi
Suriye sÄ±nÄ±rÄ±na iÅŸ makineleri sevk edildi






TÃ¼rkiye
DÃ¼nya
Dubam
Haber Analiz
RÃ¶portaj
KÃ¼ltÃ¼r Sanat
Tarih DosyasÄ±

Aile-SaÄŸlÄ±k-EÄŸitim
HayatÄ±n Ä°Ã§inden
TÃ¼rkiye ve DÃ¼nya gÃ¼ndemi


Ekonomi
Bilim Teknoloji
Hac
GÃ¼nÃ¼n Haberleri
Foto Galeri
Video Galeri
Yazarlar


e-kitaplÄ±k
Makale-Yorum
Dosya
Ã‡evre ve Ä°klim
Bize ulaÅŸÄ±n
Sitene Ekle
KÃ¼nye
RSS
iPhone Uygulama
Android Uygulama


 