19:01, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Avrupa'da 15 bin uÃ§uÅŸ ertelenebilir





Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi BrÃ¼ksel merkezli TeÅŸkilattan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, teknik bir arÄ±za nedeniyle sabah yerel saatle 10.26 (TSÄ° 11.26) sonrasÄ±nda iÅŸlenen uÃ§uÅŸ bilgilerinin kaybolduÄŸu, bu nedenle hava aracÄ± iÅŸleticilerinin bu bilgileri tekrar saÄŸlamalarÄ± iÃ§in talepte bulunulduÄŸu ifade edildi. Teknik sorunun bugÃ¼n akÅŸam saatlerine kadar Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸmalar yÃ¼rÃ¼tÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtilerek, "BugÃ¼n Avrupa genelinde 29 bin 500 uÃ§uÅŸun gerÃ§ekleÅŸmesi planlanÄ±yordu ancak sistemdeki sorun nedeniyle bu uÃ§uÅŸlarÄ±n yarÄ±sÄ±nÄ±n ertelenebileceÄŸini Ã¶ngÃ¶rÃ¼yoruz." ifadesine yer verildi. AÃ§Ä±klamada, teknik sorunun herhangi bir gÃ¼venlik zaafiyeti oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.

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