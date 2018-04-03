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22:51, 03 Nisan 2018 Salı
Avrupa
19:59, 03 Nisan 2018 Salı

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Almanya'da metro kazası: 30'dan fazla yaralı var
Almanya'da metro kazası: 30'dan fazla yaralı var

Almanya’nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

"Westdeutsche Allgemeine Zeitung" adlı yerel gazetenin haberinde, Duisburg’un Meiderich semtinde "Auf dem Damm" metro istasyonunun yakınında 903 numaralı hatta bir metronun, önünde bulunan başka bir metroya çarptığı belirtildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, ilk belirlemelere göre 2’i ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

“Auf dem Damm” istasyonunun ulaşıma kapandığı, ek otobüs seferleri konulduğu kaydedildi.



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