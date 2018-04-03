Almanya'da metro kazası: 30'dan fazla yaralı var

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"Westdeutsche Allgemeine Zeitung" adlı yerel gazetenin haberinde, Duisburg’un Meiderich semtinde "Auf dem Damm" metro istasyonunun yakınında 903 numaralı hatta bir metronun, önünde bulunan başka bir metroya çarptığı belirtildi.
Polis ve itfaiye ekiplerinin olay yerine sevk edildiği ifade edilen haberde, ilk belirlemelere göre 2’i ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
“Auf dem Damm” istasyonunun ulaşıma kapandığı, ek otobüs seferleri konulduğu kaydedildi.
Irak Misyonu tarafından yayımlanan raporda, ülkenin ulusal sağlık verilerine göre, Musul'da yaşanan çatışmalar nedeniyle yaklaşık 4 bin 800 sivilin uzuvlarını kaybederek engelli kaldığı belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, İsrail askerinin Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl gösterilerin başladığı ilk günden beri 17 Filistinliyi şehit etmesinin en kısa zamanda parlamentoda tartışılması teklifi reddedildi.
ABD Başkanı Donald Trump, "Suriye'den çıkma planı üzerinde çalışıyoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa parasını ödemesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nın karşılıklı sınır dışı edilen diplomatlarının yerine yeni diplomatlar gönderebilecekleri belirtildi.
Almanya’nın Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasında 2'si ağır 30’dan fazla kişinin yaralandığı bildirildi.
Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı tarafından, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugün yaklaşık 15 bin uçuşun ertelenebileceği uyarısında bulunuldu.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin İdlib kentinde 8. gözlem noktası kurulduğunu açıkladı
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, Kızıldeniz uluslararası karasularında Husilerin saldırısına maruz kaldı
56 Arakanlı Müslüman'ın bulunduğu tekne Malezya kara sularına girdi
İsrail Başbakanı Netanyahu, BMMYK ile yapılan ülkedeki Afrikalı göçmenlerden 16 bin 250'sinin sınır dışı edilerek Batılı ülkelere gönderilmesine ilişkin anlaşmanın iptal edildiğini duyurdu
Suriye İnsan Hakları ağı, Suriye'de mart ayında bin 96 kişinin alıkonulduğunu bildirdi
İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Hindistan'ın Cammu Keşmir bölgesinde yaşanan şiddet olayları kınanarak, uluslararası toplum adil ve kalıcı çözüm için harekete geçmeye çağırıldı.
Almanya'nın, Avrupa Birliği askeri eğitim misyonu kapsamında Somali'de bulunan askerlerini geçen ay sonu itibarıyla geri çektiği bildirildi
Beyaz Baretliler müdürü tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin İdlib gerginliği azaltma bölgesi sınırları içinde sivil yerleşim yerlerine düzenlenen hava saldırılarında 6 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi
Almanya’nın Neumünster kentindeki belediye meclis üyeliği seçimi için Hür Demokrat Parti'nin Vicelinviertel’den aday gösterdiği Kılıç, başörtüsü nedeniyle aşırı sağcıların hedefi durumunda.
Fiji Başbakanı Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardından ülkenin, aşırı hava koşullarında "korkutucu bir döneme" girdiğini söyledi