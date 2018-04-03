İran Cumhurbaşkanı Ruhani Türkiye'de

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Ruhani ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 19.35'te Esenboğa Havalimanı'na indi.
Ruhani'yi, havalimanında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.
Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yarın yapılacak "Suriye" konulu üçlü zirvede bir araya gelecek.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ortak basın toplantısı düzenliyor.
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Projede ilk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak.” dedi.
Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 sığınak imha edildi
15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı
HDP öncülüğünde gerçekleştirilen Siirt'teki Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Konca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi
Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
SETA'nın 2017 Avrupa İslamofobi Raporu'nda, "Avrupa düzeyinde İslamofobi konulu bir konferansın en az bir AB üyesi devlet ya da Avrupa Parlamentosu’nun desteği ile düzenlenmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştüğü bildirildi
Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı "Suriye" konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak
Gazeteci Hasan Cemal’in 2013'de bir internet sitesinde yayınlanan “Çekilme Günlüğü” adlı yazı dizisine ilişkin açılan davada, “silahlı terör örgütünün propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti.
MHP lideri Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde yaptığı YPG açıklaması ile ilgili "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." ifadesini kullandı
Adalet Bakanlığının teklifi ve HSK kararı ile bir yıllık staj süresini tamamlayan adli ve idari yargı hakim ve savcı adayları, HSK tarafından mesleğe kabul edilmeleri halinde atanabilecek
TÜİK, mart ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon, mart ayında yüzde 0,99 artarken, yıllık bazda yüzde 10,23 oldu.