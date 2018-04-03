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22:51, 03 Nisan 2018 SalÄ±
Genel
21:29, 03 Nisan 2018 SalÄ±

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ABD-Rusya arasÄ±ndaki diplomat krizinde yeni geliÅŸme
ABD-Rusya arasÄ±ndaki diplomat krizinde yeni geliÅŸme

ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD'de bir televizyon kanalÄ±nÄ±n, ismini vermediÄŸi bir Ã¼st dÃ¼zey DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisini referans gÃ¶stererek yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilir.

Habere gÃ¶re Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Daha Ã¶nce benzeri durumlarda da olduÄŸu gibi, ABD ve Rusya geÃ§en hafta sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandÄ±, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± Ã¼lkede "istenmeyen kiÅŸi" olduklarÄ±nÄ±, aynÄ± gÃ¶rev iÃ§in farklÄ± diplomatlarÄ±n gÃ¶revlendirilebileceÄŸini belirtti.

Yetkili ayrÄ±ca, "Rusya bizim gÃ¶revli sayÄ±mÄ±zÄ± azaltmak gibi bir talepte bulunmadÄ±. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceÄŸi anlamÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

ABD yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan sorumlu tutulan Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, bunun ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alÄ±nan Rus diplomatlar Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Rusya da buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak 60 AmerikalÄ± diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan KonsolosluÄŸu'nun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.



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