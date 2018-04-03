ABD-Rusya arasÄ±ndaki diplomat krizinde yeni geliÅŸme

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD'de bir televizyon kanalÄ±nÄ±n, ismini vermediÄŸi bir Ã¼st dÃ¼zey DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkilisini referans gÃ¶stererek yayÄ±nlandÄ±ÄŸÄ± habere gÃ¶re, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n yerine ABD ve Rusya birbirlerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilir.
Habere gÃ¶re Ã¼st dÃ¼zey yetkili, "Daha Ã¶nce benzeri durumlarda da olduÄŸu gibi, ABD ve Rusya geÃ§en hafta sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n yerine birbirlerine yeni diplomatlar yollayabilir." ifadesini kullandÄ±, sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±n gÃ¶rev yaptÄ±klarÄ± Ã¼lkede "istenmeyen kiÅŸi" olduklarÄ±nÄ±, aynÄ± gÃ¶rev iÃ§in farklÄ± diplomatlarÄ±n gÃ¶revlendirilebileceÄŸini belirtti.
Yetkili ayrÄ±ca, "Rusya bizim gÃ¶revli sayÄ±mÄ±zÄ± azaltmak gibi bir talepte bulunmadÄ±. Biz de bundan ABD'nin Rusya'ya yeni diplomatlar yollayabileceÄŸi anlamÄ±nÄ± Ã§Ä±kartÄ±yoruz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
ABD yÃ¶netimi, Ä°ngiltere'de eski bir Rus ajanÄ±n zehirlenmesi olayÄ±ndan sorumlu tutulan Rusya'nÄ±n ABD'de gÃ¶rev yapan 60 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme ve Seattle'daki Rus konsolosluÄŸunu kapatma kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸ, bunun ardÄ±ndan sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± kararÄ± alÄ±nan Rus diplomatlar Ã¼lkelerine geri dÃ¶nmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Rusya da buna karÅŸÄ±lÄ±k olarak 60 AmerikalÄ± diplomatÄ±n sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edileceklerini ve St.Petersburg kentindeki Amerikan KonsolosluÄŸu'nun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
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Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BMMYK ile yapÄ±lan Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu
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Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± kÄ±nanarak, uluslararasÄ± toplum adil ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
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Almanyaâ€™nÄ±n NeumÃ¼nster kentindeki belediye meclis Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in HÃ¼r Demokrat Parti'nin Vicelinviertelâ€™den aday gÃ¶sterdiÄŸi KÄ±lÄ±Ã§, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi durumunda.
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