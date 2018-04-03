21:36, 03 Nisan 2018 SalÄ±

'Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demeli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin Suriye'den Ã§ekilmeyi ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek." dedi.

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da Litvanya CumhurbaÅŸkanÄ± Dalia Grybauskaite, Letonya CumhurbaÅŸkanÄ± Raimonds Vejonis ve Estonya CumhurbaÅŸkanÄ± Kersti Kaljulaid ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriye planÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.

Trump, "Suriye'de olmamÄ±zÄ±n ana nedeni DEAÅž'tan kurtulmaktÄ± ve bu gÃ¶revi hemen hemen tamamladÄ±k. Åžimdi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle koordinasyon iÃ§inde kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.

Suriye'de bulunmalarÄ±nÄ±n ABD iÃ§in maliyetli bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸuna iÅŸaret eden Trump, "Suudi Arabistan vereceÄŸimiz kararla Ã§ok yakÄ±ndan ilgili. Ben de dedim ki, eÄŸer bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsanÄ±z parasÄ±nÄ± Ã¶demeniz gerekecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

"ARTIK ZAMANI GELDÄ°"

DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elindeki topraklarÄ±n neredeyse yÃ¼zde 100'Ã¼nÃ¼ geri aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Trump, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"ArtÄ±k Ã§ok yakÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±mÄ±za iliÅŸkin bir karar vereceÄŸiz. Suriye'deki askerlerimizi geri Ã§ekmek ve Ã¼lkemizi yeniden inÅŸa etmek istiyorum. Son 17 yÄ±lda OrtadoÄŸu'ya 7 trilyon dolar harcadÄ±k. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey almadÄ±k. DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama artÄ±k zamanÄ± geldi. Bazen eve dÃ¶nmenin zamanÄ± gelmiÅŸtir. Biz de bunu Ã§ok ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mitinde, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. (BÃ¶lgedeki) diÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. Halifelik diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

Konuyla ilgili ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± "bilgimiz yok" deÄŸerlendirmesini yaparken, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ise kayda deÄŸer bir aÃ§Ä±klamada bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±.