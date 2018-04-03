'Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demeli'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ã¼lkesinin Suriye'den Ã§ekilmeyi ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ belirterek, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Beyaz Saray'da Litvanya CumhurbaÅŸkanÄ± Dalia Grybauskaite, Letonya CumhurbaÅŸkanÄ± Raimonds Vejonis ve Estonya CumhurbaÅŸkanÄ± Kersti Kaljulaid ile dÃ¼zenlediÄŸi ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, Suriye planÄ± hakkÄ±nda aÃ§Ä±klamalarda bulundu.
Trump, "Suriye'de olmamÄ±zÄ±n ana nedeni DEAÅž'tan kurtulmaktÄ± ve bu gÃ¶revi hemen hemen tamamladÄ±k. Åžimdi Ã§ok kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde bÃ¶lge Ã¼lkeleriyle koordinasyon iÃ§inde kararÄ±mÄ±zÄ± vereceÄŸiz." ifadesini kullandÄ±.
Suriye'de bulunmalarÄ±nÄ±n ABD iÃ§in maliyetli bir sÃ¼reÃ§ olduÄŸuna iÅŸaret eden Trump, "Suudi Arabistan vereceÄŸimiz kararla Ã§ok yakÄ±ndan ilgili. Ben de dedim ki, eÄŸer bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsanÄ±z parasÄ±nÄ± Ã¶demeniz gerekecek." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
"ARTIK ZAMANI GELDÄ°"
DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduklarÄ±nÄ± ve terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼nÃ¼n elindeki topraklarÄ±n neredeyse yÃ¼zde 100'Ã¼nÃ¼ geri aldÄ±klarÄ±nÄ± anlatan Trump, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"ArtÄ±k Ã§ok yakÄ±nda ne yapacaÄŸÄ±mÄ±za iliÅŸkin bir karar vereceÄŸiz. Suriye'deki askerlerimizi geri Ã§ekmek ve Ã¼lkemizi yeniden inÅŸa etmek istiyorum. Son 17 yÄ±lda OrtadoÄŸu'ya 7 trilyon dolar harcadÄ±k. KarÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda hiÃ§bir ÅŸey almadÄ±k. DEAÅž'a karÅŸÄ± Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olduk ama artÄ±k zamanÄ± geldi. Bazen eve dÃ¶nmenin zamanÄ± gelmiÅŸtir. Biz de bunu Ã§ok ciddi ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz."
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, 29 Mart'ta Ohio'da katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir mitinde, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. (BÃ¶lgedeki) diÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. Halifelik diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
Konuyla ilgili ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± "bilgimiz yok" deÄŸerlendirmesini yaparken, Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan ise kayda deÄŸer bir aÃ§Ä±klamada bulunulmamÄ±ÅŸtÄ±.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
56 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n bulunduÄŸu tekne Malezya kara sularÄ±na girdi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BMMYK ile yapÄ±lan Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± aÄŸÄ±, Suriye'de mart ayÄ±nda bin 96 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸunu bildirdi
Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± kÄ±nanarak, uluslararasÄ± toplum adil ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
Almanya'nÄ±n, Avrupa BirliÄŸi askeri eÄŸitim misyonu kapsamÄ±nda Somali'de bulunan askerlerini geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla geri Ã§ektiÄŸi bildirildi
Beyaz Baretliler mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Almanyaâ€™nÄ±n NeumÃ¼nster kentindeki belediye meclis Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in HÃ¼r Demokrat Parti'nin Vicelinviertelâ€™den aday gÃ¶sterdiÄŸi KÄ±lÄ±Ã§, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi durumunda.
Fiji BaÅŸbakanÄ± Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardÄ±ndan Ã¼lkenin, aÅŸÄ±rÄ± hava koÅŸullarÄ±nda "korkutucu bir dÃ¶neme" girdiÄŸini sÃ¶yledi