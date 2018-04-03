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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
22:51, 03 Nisan 2018 SalÄ±
Avrupa
22:08, 03 Nisan 2018 SalÄ±

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Hollanda Meclisi, Ä°srail ÅŸiddetini gÃ¶rmezden geldi
Hollanda Meclisi, Ä°srail ÅŸiddetini gÃ¶rmezden geldi

Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu'nun, Ä°srail askerinin bir hafta iÃ§erisinde 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin ve bin 500'den fazla kiÅŸiyi yaralamasÄ±nÄ±n Ã¶nemini hatÄ±rlatarak, iki hafta sonra planlanan "Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼reci" baÅŸlÄ±klÄ± komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ± beklemeden en kÄ±sa zamanda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in parlamentoya verdiÄŸi teklif kabul edilmedi.

Kuzu bunun Ã¼zerine, sosyal medya hesabÄ±ndan, "Gazze'de kan gÃ¶lÃ¼ ve bilinen melodi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler araÅŸtÄ±rma istedi, Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti buna karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Hollanda Parlamentosunun Ã§oÄŸunluÄŸu genel oturum istemiyor. Bir sonraki kan gÃ¶lÃ¼ bekleniyor. Bize kalÄ±rsa hayÄ±r! UluslararasÄ± toplum gÃ¶zlerini kapatmamasÄ± lazÄ±m. Hollanda elinden geleni yapmalÄ±. Adalet iÃ§in sert yaptÄ±rÄ±mlar gerekiyor." ifadesini paylaÅŸtÄ±.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. â€©â€©â€©â€©Ä°srail askerleri ise sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006â€™dan beri Gazzeâ€™ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.

GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500â€™den fazlasÄ± yaralandÄ±.â€©â€©â€© â€©Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine altÄ± hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.

TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?

Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.â€©â€© Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.

"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.



Ä°lgili Konular Hollanda Denk Partisi Ä°srail Gazze filistin
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