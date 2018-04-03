Hollanda Meclisi, Ä°srail ÅŸiddetini gÃ¶rmezden geldi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ãœyelerinin Ã§oÄŸunluÄŸunu TÃ¼rk ve gÃ¶Ã§menlerin oluÅŸturduÄŸu Denk Partisi Meclis Grup BaÅŸkanÄ± Tunahan Kuzu'nun, Ä°srail askerinin bir hafta iÃ§erisinde 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin ve bin 500'den fazla kiÅŸiyi yaralamasÄ±nÄ±n Ã¶nemini hatÄ±rlatarak, iki hafta sonra planlanan "Orta DoÄŸu barÄ±ÅŸ sÃ¼reci" baÅŸlÄ±klÄ± komisyon toplantÄ±sÄ±nÄ± beklemeden en kÄ±sa zamanda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± iÃ§in parlamentoya verdiÄŸi teklif kabul edilmedi.
Kuzu bunun Ã¼zerine, sosyal medya hesabÄ±ndan, "Gazze'de kan gÃ¶lÃ¼ ve bilinen melodi. BirleÅŸmiÅŸ Milletler araÅŸtÄ±rma istedi, Ä°srail hÃ¼kÃ¼meti buna karÅŸÄ± Ã§Ä±ktÄ±. Hollanda Parlamentosunun Ã§oÄŸunluÄŸu genel oturum istemiyor. Bir sonraki kan gÃ¶lÃ¼ bekleniyor. Bize kalÄ±rsa hayÄ±r! UluslararasÄ± toplum gÃ¶zlerini kapatmamasÄ± lazÄ±m. Hollanda elinden geleni yapmalÄ±. Adalet iÃ§in sert yaptÄ±rÄ±mlar gerekiyor." ifadesini paylaÅŸtÄ±.
Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ kapsamÄ±nda geÃ§en cuma gÃ¼nÃ¼nden bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor. â€©â€©â€©â€©Ä°srail askerleri ise sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006â€™dan beri Gazzeâ€™ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep eden sivil halkÄ±n Ã¼zerine gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor.
GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500â€™den fazlasÄ± yaralandÄ±.â€©â€©â€© â€©Filistinliler bu barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerine altÄ± hafta boyunca devam etmeyi planlÄ±yor.
TOPRAK GÃœNÃœ NEDÄ°R?
Ä°srail, 30 Mart 1976'da Ã¼lkenin kuzeyindeki Celile bÃ¶lgesinde yaÅŸayan Ä°srail vatandaÅŸÄ± Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziye el koydu. Bunun Ã¼zerine Filistin halkÄ±, bu gasbÄ± protesto etmek iÃ§in genel greve gitti ve gÃ¶steriler dÃ¼zenledi.â€©â€© Ä°srail polisi gÃ¶sterilere katÄ±lan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§arak 6 kiÅŸiyi ÅŸehit etti, Ã§ok sayÄ±da kiÅŸiyi yaraladÄ±.
"Toprak GÃ¼nÃ¼" olarak anÄ±lan bu olay, Ä°srail ile Filistin arasÄ±ndaki Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n kaynaÄŸÄ± olan toprak konusunda Filistinlilerin gÃ¶sterdiÄŸi direniÅŸin simgesi olarak gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
56 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n bulunduÄŸu tekne Malezya kara sularÄ±na girdi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BMMYK ile yapÄ±lan Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± aÄŸÄ±, Suriye'de mart ayÄ±nda bin 96 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸunu bildirdi
Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± kÄ±nanarak, uluslararasÄ± toplum adil ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.
Almanya'nÄ±n, Avrupa BirliÄŸi askeri eÄŸitim misyonu kapsamÄ±nda Somali'de bulunan askerlerini geÃ§en ay sonu itibarÄ±yla geri Ã§ektiÄŸi bildirildi
Beyaz Baretliler mÃ¼dÃ¼rÃ¼ tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Suriye'nin Ä°dlib gerginliÄŸi azaltma bÃ¶lgesi sÄ±nÄ±rlarÄ± iÃ§inde sivil yerleÅŸim yerlerine dÃ¼zenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda 6 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼, 10 kiÅŸinin de yaralandÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Almanyaâ€™nÄ±n NeumÃ¼nster kentindeki belediye meclis Ã¼yeliÄŸi seÃ§imi iÃ§in HÃ¼r Demokrat Parti'nin Vicelinviertelâ€™den aday gÃ¶sterdiÄŸi KÄ±lÄ±Ã§, baÅŸÃ¶rtÃ¼sÃ¼ nedeniyle aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ±larÄ±n hedefi durumunda.
Fiji BaÅŸbakanÄ± Bainimarama, hafta sonu etkili olan Josie siklonunun ardÄ±ndan Ã¼lkenin, aÅŸÄ±rÄ± hava koÅŸullarÄ±nda "korkutucu bir dÃ¶neme" girdiÄŸini sÃ¶yledi