22:39, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalar arkasÄ±nda 5 bine yakÄ±n engelli bÄ±raktÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BM Irak Misyonu, Musul kent merkezinde meydana gelen Ã§atÄ±ÅŸmalarda yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin "uzuvlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸini" aÃ§Ä±kladÄ±.

Raporda, engelli kalan vatandaÅŸlarÄ±n daha iyi ve kaliteli yaÅŸamasÄ± iÃ§in bir an Ã¶nce tÄ±bbi yardÄ±mlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi vurgulandÄ±.

HÃ¼kÃ¼metin Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸma kurbanlarÄ±na sunduÄŸu "protez, fizik tedavi ve rehabilitasyon" gibi hizmetlerin kÄ±sÄ±tlÄ± olduÄŸuna dikkat Ã§ekilen raporda, yalnÄ±zca Irak KÃ¼rt BÃ¶lgesel YÃ¶netimi'nde (IKBY) yer alan SÃ¼leymaniye ketinde aktif bir fizyoterapi ve rehabilitasyon merkezinin olduÄŸu kaydedildi.

Ä°talya'nÄ±n desteÄŸiyle Musul'un gÃ¼neydoÄŸusunda yer alan Hamdaniye ilÃ§esinde de savaÅŸ kurbanlarÄ±na hizmet etmesi amacÄ±yla bir rehabilitasyon merkezinin aÃ§Ä±lmasÄ± kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±.

Raporda, DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ Irak Sorumlusu Altaf Musani'nin de ÅŸu ifadeleri yer aldÄ±:

"Musul'daki Ã§atÄ±ÅŸmalardan etkilenen on binlerce sivilin Ã¶zel rehabilitasyona ihtiyacÄ± var. Bu merkezin kurulmasÄ±yla uzuvlarÄ±nÄ± kaybeden sivillere travma ve rehabilitasyon hizmetleri verilebilecek."

TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž, 10 Haziran 2014'te Irak'Ä±n 2'nci kenti Musul'u ele geÃ§irmiÅŸti. Irak ordusu ise yaklaÅŸÄ±k 9 ay sÃ¼ren bir operasyon sonucu 11 Temmuz 2017'de kenti geri alabilmiÅŸti.