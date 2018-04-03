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01:24, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Avrupa
23:10, 03 Nisan 2018 SalÄ±

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Atina'da BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne destek gÃ¶sterisi
Atina'da BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne destek gÃ¶sterisi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla Ä°srail'in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek gÃ¶sterisi yapÄ±ldÄ±.

Atina'da yaÅŸayan Filistinliler ve Ã§eÅŸitli sol gruplarÄ±n Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Atina'daki Ä°srail BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde toplanan grup, Filistin bayraklarÄ± taÅŸÄ±yarak, ''Katil Ä°srail'', ''Filistin'e Ã¶zgÃ¼rlÃ¼k'' ÅŸeklinde slogan attÄ±.

GÃ¶steride yayÄ±mlanan ortak bildiride, Filistin halkÄ±nÄ±n yalnÄ±z olmadÄ±ÄŸÄ±, verdikleri haklÄ± mÃ¼cadelede galip gelecekleri ifade edildi.

YaklaÅŸÄ±k Ã¼Ã§ saat sÃ¼ren gÃ¶steri daha sonra sona erdi.

Filistinliler, Toprak GÃ¼nÃ¼'nÃ¼n 42'nci yÄ±lÄ± kapsamÄ±nda geÃ§en hafta cumadan bu yana abluka altÄ±ndaki Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶steriler dÃ¼zenliyor.

Ä°srail askerleri ise "sÃ¼rgÃ¼n edildikleri topraklarÄ±na geri dÃ¶nmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±" talep eden sivil halka gerÃ§ek mermilerle ateÅŸ aÃ§Ä±yor. GÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden itibaren 19 Filistinli ÅŸehit oldu, bin 500'den fazla Filistinli yaralandÄ±.

Filistinliler barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerini 6 hafta sÃ¼rdÃ¼rmeyi planlÄ±yor.



Ä°lgili Konular Yunanistan Atina filistin BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ Ä°srail
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