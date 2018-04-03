23:22, 03 Nisan 2018 SalÄ±

Trump, Kral Selman ve Åžeyh Temim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray'dan Trump ile Kral Selman gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Trump'Ä±n, Suudi Arabistan'Ä± hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklÄ± fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bu Ã¼lke ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu dile getirdiÄŸi ifade edildi.

"Ä°ki lider, Ä°sraillilerle Filistinliler arasÄ±nda kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± da dahil birÃ§ok bÃ¶lgesel konuyu ele aldÄ±." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, Yemen'deki savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in siyasi sÃ¼recin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildiÄŸi belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye'deki durumun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin konuÅŸulduÄŸu ve KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r devam eden ABD ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmiÅŸti.

KATAR EMÄ°RÄ° ÅžEYH TEMÄ°M Ä°LE GÃ–RÃœÅžME

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan bir diÄŸer aÃ§Ä±klamada da Trump'Ä±n Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugÃ¼n bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n, Katar'Ä±n "terÃ¶rÃ¼n finansmanÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi kararlÄ±lÄ±k" dolayÄ±sÄ±yla Åžeyh Temim'e teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.

Ä°ran'Ä±n "bÃ¶lgede artan pervasÄ±z eylemlerine" karÅŸÄ± alÄ±nacak tedbirlerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KÄ°K iÃ§indeki birliÄŸin yeniden saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin de konuÅŸulduÄŸu ifade edildi.

Ä°ki liderin ayrÄ±ca, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde iÅŸ birliÄŸini artÄ±rma noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ± bildirildi.