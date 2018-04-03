Trump, Kral Selman ve Åžeyh Temim ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Beyaz Saray'dan Trump ile Kral Selman gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gerÃ§ekleÅŸtirilen telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde Trump'Ä±n, Suudi Arabistan'Ä± hedef alan 25 Mart'taki Husi kaynaklÄ± fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±ndan dolayÄ± bu Ã¼lke ile dayanÄ±ÅŸma iÃ§inde olduÄŸunu dile getirdiÄŸi ifade edildi.
"Ä°ki lider, Ä°sraillilerle Filistinliler arasÄ±nda kapsamlÄ± bir barÄ±ÅŸÄ±n saÄŸlanmasÄ± da dahil birÃ§ok bÃ¶lgesel konuyu ele aldÄ±." ifadesine yer verilen aÃ§Ä±klamada, Yemen'deki savaÅŸÄ±n sona erdirilmesi iÃ§in siyasi sÃ¼recin yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine iÅŸaret edildiÄŸi belirtildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Suriye'deki durumun da ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±, DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelenin konuÅŸulduÄŸu ve KÃ¶rfez Ä°ÅŸbirliÄŸi Konseyi (KÄ°K) Ã§atÄ±sÄ± altÄ±nda sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼lmesi gerektiÄŸine dikkat Ã§ekildiÄŸi bildirildi.
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, yaklaÅŸÄ±k iki haftadÄ±r devam eden ABD ziyaretinin ilk gÃ¼nÃ¼nde 20 Mart'ta Beyaz Saray'da Trump ile bir araya gelmiÅŸti.
KATAR EMÄ°RÄ° ÅžEYH TEMÄ°M Ä°LE GÃ–RÃœÅžME
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan bir diÄŸer aÃ§Ä±klamada da Trump'Ä±n Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile bugÃ¼n bir telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesi yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
GÃ¶rÃ¼ÅŸmede Trump'Ä±n, Katar'Ä±n "terÃ¶rÃ¼n finansmanÄ±na karÅŸÄ± gÃ¶sterdiÄŸi kararlÄ±lÄ±k" dolayÄ±sÄ±yla Åžeyh Temim'e teÅŸekkÃ¼r ettiÄŸi kaydedildi.
Ä°ran'Ä±n "bÃ¶lgede artan pervasÄ±z eylemlerine" karÅŸÄ± alÄ±nacak tedbirlerin ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± belirtilen gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, KÄ°K iÃ§indeki birliÄŸin yeniden saÄŸlanmasÄ±nÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki engellerin de konuÅŸulduÄŸu ifade edildi.
Ä°ki liderin ayrÄ±ca, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde iÅŸ birliÄŸini artÄ±rma noktasÄ±nda mutabÄ±k kaldÄ±klarÄ± bildirildi.
KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel, TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda sÄ±kÄ± bir diyalog iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Votel, YPG'nin Afrinâ€™e gitmesinin DEAÅž'a karÅŸÄ± yapÄ±lan kendi operasyonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortaÄŸÄ±mÄ±z' olarak tanÄ±mladÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ve Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla Ä°srail'in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Avrupa Hava SeyrÃ¼sefer Emniyeti TeÅŸkilatÄ± tarafÄ±ndan, teknik bir sorun nedeniyle Avrupa genelinde bugÃ¼n yaklaÅŸÄ±k 15 bin uÃ§uÅŸun ertelenebileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuldu.
TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetleri (TSK) Suriye'nin Ä°dlib kentinde 8. gÃ¶zlem noktasÄ± kurulduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±
Suudi Arabistan'a ait bir petrol tankeri, KÄ±zÄ±ldeniz uluslararasÄ± karasularÄ±nda Husilerin saldÄ±rÄ±sÄ±na maruz kaldÄ±
56 ArakanlÄ± MÃ¼slÃ¼man'Ä±n bulunduÄŸu tekne Malezya kara sularÄ±na girdi
Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu, BMMYK ile yapÄ±lan Ã¼lkedeki AfrikalÄ± gÃ¶Ã§menlerden 16 bin 250'sinin sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilerek BatÄ±lÄ± Ã¼lkelere gÃ¶nderilmesine iliÅŸkin anlaÅŸmanÄ±n iptal edildiÄŸini duyurdu
Suriye Ä°nsan HaklarÄ± aÄŸÄ±, Suriye'de mart ayÄ±nda bin 96 kiÅŸinin alÄ±konulduÄŸunu bildirdi
Ä°Ä°T'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Hindistan'Ä±n Cammu KeÅŸmir bÃ¶lgesinde yaÅŸanan ÅŸiddet olaylarÄ± kÄ±nanarak, uluslararasÄ± toplum adil ve kalÄ±cÄ± Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in harekete geÃ§meye Ã§aÄŸÄ±rÄ±ldÄ±.