ABD'li komutandan YPG iÃ§in 'ana ortaÄŸÄ±mÄ±z' ifadesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Orgeneral Votel, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n DEAÅž ile MÃ¼cadele Ã–zel Temsilcisi Brett McGurk ve ABD UluslararasÄ± KalkÄ±nma AjansÄ± BaÅŸkanÄ± BÃ¼yÃ¼kelÃ§i Mark Green ile ABD BarÄ±ÅŸ EnstitÃ¼sÃ¼nÃ¼n dÃ¼zenlediÄŸi "DEAÅž SonrasÄ± Irak ve Suriye'nin Ä°stikrarÄ±" konulu panelde konuÅŸtu.
BaÅŸta MenbiÃ§ olmak Ã¼zere TÃ¼rkiye ile ABDâ€™nin Suriye'deki Ã¶ncelikleri konusunda ayrÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soruyu yanÄ±tlayan Votel, TÃ¼rkiye ile iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ±n iyi ve aÃ§Ä±k olduÄŸunu sÃ¶yledi.
BÃ¶lgenin birÃ§ok aktÃ¶rÃ¼n faaliyet gÃ¶stermesi bakÄ±mÄ±ndan oldukÃ§a karmaÅŸÄ±k olduÄŸunu belirten Votel, ÅŸu ifadeleri kullandÄ±:
"TÃ¼rkiye ile bu konuda (Suriye) Ã§ok sÄ±kÄ± bir diyalog iÃ§erisindeyiz. Suriye'de Ã¶ÄŸrendiÄŸimiz Ã¶nemli bir ÅŸey bÃ¶lgede Ã§ok fazla aktÃ¶r olduÄŸu iÃ§in insanlarla konuÅŸabileceÄŸiniz mekanizmalarÄ±nÄ±zÄ±n olmasÄ± gerekir. NATO mÃ¼ttefiklerini karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya getirmemek ve yapmak istemediÄŸimiz faaliyetlere girmemek iÃ§in gerginlikleri dÃ¼ÅŸÃ¼ren, onlarÄ± konuÅŸmakla koordinasyon ve ayrÄ±ÅŸmakla Ã§Ã¶zeceÄŸiniz mekanizmalarÄ±nÄ±z olmalÄ±."
TÃ¼rkiye ile ABD kuvvetlerini gÃ¼venli bir ÅŸekilde ayrÄ±ÅŸtÄ±rmak Ã¼zere iletiÅŸimin iyi olduÄŸunu kaydeden Votel, kendi hedefinin de TÃ¼rkiye ile mevcut iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± aÃ§Ä±k tutmak olduÄŸunu dile getirdi.
YPG/PKKÂ Ä°Ã‡Ä°N 'ANA ORTAÄžIMIZ' Ä°FADESÄ°
DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± askeri operasyonlarÄ±n baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸunu savunan Votel, DEAÅž tehdidinin azalmasÄ± ile Suriye'de asÄ±l sorunlarÄ±n tekrar baÅŸ gÃ¶stermeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
DEAÅžâ€™Ä±n elindeki topraklarÄ±n yÃ¼zde 90â€™nÄ±ndan fazlasÄ±nÄ±n alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Votel, "OnlarÄ±n (DEAÅž) halen varlÄ±k gÃ¶stermeye devam ettiÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k bir alan var. Bu alanlarda operasyonlara devam etmemiz gerekir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.
TÃ¼rkiyeâ€™nin YPG/PKK terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ne karÅŸÄ± Afrinâ€™de yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na da deÄŸinen Votel, Afrin operasyonunun Suriyeâ€™nin doÄŸusundaki DEAÅž karÅŸÄ±tÄ± operasyonlarÄ± etkilediÄŸini ileri sÃ¼rerek, "Bunun (Zeytin DalÄ± HarekatÄ±) burada bir etkisi oldu, sahadaki ana ortaÄŸÄ±mÄ±z bu durumlara tepki verip kendi yÃ¶ntemleri ile buna mÃ¼dahil olduÄŸu iÃ§in bu durum operasyonlarÄ±mÄ±zÄ± yavaÅŸlattÄ±. Bu bizim iÃ§in ne demek oluyor? DEAÅž'a baskÄ± uygulama yollarÄ±na bakmamÄ±z ve sahada gerginlikleri dÃ¼ÅŸÃ¼ren mekanizmalar geliÅŸtirmeye devam etmemiz gerekir." ifadesini kullandÄ±.
Votel, YPG/PKKâ€™nÄ±n, Suriyeâ€™nin doÄŸusundan Ã§ekilip Afrinâ€™e gitmesinin DEAÅžâ€™Ä±n tamamen ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ± hedefini tehlikeye sokup sokmadÄ±ÄŸÄ±na ve ABDâ€™nin bu konuda ikame bir yolu olup olmadÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bir soru Ã¼zerine, "Burada her zaman bir yol vardÄ±r. Bu konuyu nasÄ±l aÅŸacaÄŸÄ±mÄ±z Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸmamÄ±z gerekir. Suriye Demokratik GÃ¼Ã§lerine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda bu 60 binden fazla kuvvetin yarÄ±sÄ±ndan biraz fazlasÄ±nÄ±n Arap olduÄŸunu ifade etmemiz Ã¶nemli. Onlar bizimle kaldÄ±lar ve bizimle kalan KÃ¼rtler de vardÄ±. Elbette ki sahada ÅŸu andaki durumlarla ilgilenmemiz gerekir ancak kendimizi iÃ§inde bulduÄŸumuz duruma gÃ¶re ayarlayabildiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
MCGURK'TEN MENBÄ°Ã‡ AÃ‡IKLAMASI
Ã–zel Temsilci Brett McGurk ise MenbiÃ§â€™teki YPG/PKK varlÄ±ÄŸÄ± Ã¼zerine TÃ¼rkiye ile ABD arasÄ±ndaki tansiyona deÄŸinerek, MenbiÃ§ konusunda sÃ¶z konusu gerilimi Ã§Ã¶zmek Ã¼zere diplomatik sÃ¼recin devam ettiÄŸini sÃ¶yledi.
MenbiÃ§ halkÄ±nÄ±n nispeten laik olduÄŸunu iddia eden McGurk, MenbiÃ§ muhalif gruplar arasÄ±nda belirli Ã¶lÃ§Ã¼de "Ä°slamcÄ±" gruplarÄ±n olmasÄ±nÄ±n kentin iÃ§erisinde ideolojik ayrÄ±ma yol aÃ§abileceÄŸini savundu.
KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) KomutanÄ± Orgeneral Joseph Votel, TÃ¼rkiye ile Suriye konusunda sÄ±kÄ± bir diyalog iÃ§erisinde olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi. Votel, YPG'nin Afrinâ€™e gitmesinin DEAÅž'a karÅŸÄ± yapÄ±lan kendi operasyonlarÄ±nÄ± etkilediÄŸini iddia ederken YPG'yi de 'sahadaki ana ortaÄŸÄ±mÄ±z' olarak tanÄ±mladÄ±.
Beyaz Saray'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suudi Arabistan KralÄ± Selman bin AbdÃ¼laziz ve Katar Emiri Åžeyh Temim bin Hamad Al Sani ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerinde, ikili ve bÃ¶lgesel konularÄ±n kapsamlÄ± ÅŸekilde ele alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Yunanistan'Ä±n baÅŸkenti Atina'da, Filistinlilerin geÃ§en hafta baÅŸlattÄ±klarÄ± "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne destek amacÄ±yla Ä°srail'in Atina BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi Ã¶nÃ¼nde gÃ¶steri dÃ¼zenlendi.
Irak Misyonu tarafÄ±ndan yayÄ±mlanan raporda, Ã¼lkenin ulusal saÄŸlÄ±k verilerine gÃ¶re, Musul'da yaÅŸanan Ã§atÄ±ÅŸmalar nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 4 bin 800 sivilin uzuvlarÄ±nÄ± kaybederek engelli kaldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Hollanda'da, Denk Partisi'nin, Ä°srail askerinin Gazze Åžeridi'nin Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda barÄ±ÅŸÃ§Ä±l gÃ¶sterilerin baÅŸladÄ±ÄŸÄ± ilk gÃ¼nden beri 17 Filistinliyi ÅŸehit etmesinin en kÄ±sa zamanda parlamentoda tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± teklifi reddedildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, "Suriye'den Ã§Ä±kma planÄ± Ã¼zerinde Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamÄ±zÄ± istiyorsa parasÄ±nÄ± Ã¶demesi gerekecek" dedi.
ABD ve Rusya'nÄ±n karÅŸÄ±lÄ±klÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilen diplomatlarÄ±nÄ±n yerine yeni diplomatlar gÃ¶nderebilecekleri belirtildi.
Almanyaâ€™nÄ±n Duisburg kentinde meydana gelen metro kazasÄ±nda 2'si aÄŸÄ±r 30â€™dan fazla kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
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