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S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu
S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.

Toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ifade eden Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık." ifadelerini kullandı.



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S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.
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