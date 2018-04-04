S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu

Liderler açıkladı: S-400 sistemi erken teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." ifadesini kullandı