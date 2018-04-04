S-400 sisteminin teslim tarihi belli oldu

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Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Türkiye ve Rusya Federasyonu arasındaki Üst Düzey İkili İşbirliği Toplantısı'na katıldıklarını belirtti.
Toplantıda iki ülke arasında savunma sanayisi alanında iş birliği imkanlarının görüşüldüğünü ifade eden Demir, "S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihini öne çekerek Temmuz 2019 tarihine aldık." ifadelerini kullandı.
Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, Twitter'dan yaptığı açıklamada, S-400 sistemi temini için Rusya ile imzalanan sözleşmedeki teslimat tarihinin öne çekilerek Temmuz 2019'a alındığını bildirdi.
Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Fransa Ulusal Meclisi Dışişleri Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Türk ordusunun sivil kayıpları asgariye indirme endişesi nedeniyle 3 günde ele geçirebileceği Afrin'e 58 gün süren bir harekat sonrasında girdiğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir." ifadesini kullandı
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya geldi.
Rus enerji şirketi Gazprom’un Başkanı Aleksey Miller, TürkAkım doğalgaz projesinde inşaatın takvim doğrultusunda ilerlediğini belirterek, “Projede ilk hattın inşası 10 Mayıs’tan önce tamamlanacak.” dedi.
Erciş ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda içerisinde el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan 4 tüp ile yaşam malzemelerinin bulunduğu 2 sığınak imha edildi
15 Temmuz'da Samandıra Gişeleri'nde yaşanan olaylara ilişkin, 5 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 17 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Türkiye'nin ilk nükleer santrali olacak olacak Mersin Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in katıldığı törenle atıldı
HDP öncülüğünde gerçekleştirilen Siirt'teki Nevruz etkinliğinde PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla aralarında eski HDP Siirt Milletvekili Konca'nın da bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi
Rusya Devlet Başkanı Putin, seçim sonrası ilk gezisini Türkiye'ye yapıyor. Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.
SETA'nın 2017 Avrupa İslamofobi Raporu'nda, "Avrupa düzeyinde İslamofobi konulu bir konferansın en az bir AB üyesi devlet ya da Avrupa Parlamentosu’nun desteği ile düzenlenmesi gerekmektedir." ifadesi yer aldı.
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'ın, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Gerasimov ile görüştüğü bildirildi
Başbakan Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Bahçeli bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı "Suriye" konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Putin ile İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak
Gazeteci Hasan Cemal’in 2013'de bir internet sitesinde yayınlanan “Çekilme Günlüğü” adlı yazı dizisine ilişkin açılan davada, “silahlı terör örgütünün propagandası” yapmak suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilirken, mahkeme cezanın ertelenmesine hükmetti.
MHP lideri Bahçeli, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un geçtiğimiz günlerde yaptığı YPG açıklaması ile ilgili "İnsanlığa ve insanlık onuruna Fransız kalan Fransa yönetiminin terör örgütlerinin çöpçatanlığına soyunması, tuhaf olduğu kadar küstah ve küçültücü bir erdemsizliktir." ifadesini kullandı