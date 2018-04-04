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01:24, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba
Amerika
GÃ¼ncelleme: 00:46, 04 Nisan 2018 Ã‡arÅŸamba

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Youtube'un ana merkezine saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±
Youtube'un ana merkezine saldÄ±rÄ±: 1 Ã¶lÃ¼, 3 yaralÄ±

KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

San Bruno polisinden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, YouTube'un ana merkez kampÃ¼sÃ¼nde silah sesleri duyulduÄŸu belirtildi.

AÃ§Ä±klamada, polis ekiplerinin bÃ¶lgeye intikal ettiÄŸi ve vatandaÅŸlarÄ±n bÃ¶lgeye yaklaÅŸmamalarÄ± gerektiÄŸi belirtildi.

ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re de kampÃ¼steki bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n silah sesi duyduktan sonra ana merkez binalarÄ±nÄ± terketmeye baÅŸladÄ±klarÄ±, bazÄ± Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n ise ofislerine barikat kurarak dÄ±ÅŸarÄ±ya Ã§Ä±kmadÄ±klarÄ± ifade edildi.

BÃ¶lgeden ABD televizyonlarÄ±na yansÄ±yan ilk gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, binalardan Ã§Ä±kan yÃ¼zlerce Ã§alÄ±ÅŸan Ã¼stleri polis memurlarÄ± tarafÄ±ndan arandÄ±ktan sonra gÃ¼venli bÃ¶lgeye gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

YouTube'un sahibi olan Google'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketlerin yetkililerle koordine halinde olduÄŸu ve resmi bilgilerin elde edilmesinin ardÄ±ndan kamuoyuna bilgi verileceÄŸi kaydedildi.

San Bruno'daki ana merkezinde toplam 4 binasÄ± bulunan YouTube'un burada yaklaÅŸÄ±k 2 bine yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸanÄ± yer alÄ±yor.



Ä°lgili Konular California polis san bruno youtube
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KÃ¼resel gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ paylaÅŸÄ±m aÄŸÄ± YouTube'un Kaliforniya eyaletinin San Bruno kentindeki ana merkezinde silahlÄ± bir olay yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± bildirildi. SaldÄ±rÄ±da 1 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼, 3 kiÅŸi yaralandÄ±. KadÄ±n saldÄ±rgan ise polis tarafÄ±ndan vuruldu.
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